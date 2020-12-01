01.12.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Запад, Конфликт, майдан, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина
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«Парубий творил беспредел» – экс-главарь правосеков высказался о расстрелах на майдане


Расстрелы людей на майдане в 2014 году были организованы третьей силой, которой было выгодно разрушить украинское государство.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил видный украинский националист, один из бывших главарей запрещенного в РФ «Правого сектора» Ярослав Гранитный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не просто допускаю – я знаю, что на Майдане людей расстреливала третья сила, которой было выгодно разрушить украинскую государственность. Потому что Внутренние войска из Ровно выводили из Киева мы, «Правый сектор». И стреляли как в одну, так и в другую сторону. Мы можем только догадываться, кто это был», – сказал он.

Гранитный также подчеркнул, что в 2014 году украинских «патриотов» просто использовали.

«Я вам скажу так – использовали всё население Украины, как правую, так и левую сторону, как Донбасс и Луганск, так и Западную Украину. То, что делал в то время Парубий, вообще не вписывалось ни в какие рамки, было вне закона. Парубий, например, в то время сильно поднимал вопрос языка», – добавил националист.


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