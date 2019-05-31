Парубий угрожает Зеленскому огнём и мечом

31.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Если команда Владимира Зеленского посмеет отменить какое-либо из внедренных националистами решений, легализующих репрессии против русского населения, новый президент столкнётся с ожесточённым сопротивлением «патриотов».

Такой ультиматум в ходе пленарного заседания Верховной Рады озвучил спикер парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы услышали, как представители президента, члены его команды, снова говорят о том, как необходимо отменить языковой закон, квоты, декоммунизацию. И, к сожалению, это сегодня становится для них привычной политикой», – сказал Парубий.

«Так я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: украинский народ вам этого не позволит, под вами будет гореть земля. Мы не позволим отменить ни языковой закон, ни квоты, ни декоммунизацию. Украинский народ к этому шел десятилетиями, много сынов и дочерей Украины положили за это свои жизни. Поэтому нам надо объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной, стоять плечом к плечу. И я уверен – реванш не пройдёт», – резюмировал спикер.