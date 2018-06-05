05.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Парубий умрет и воскреснет – новый пранк Вована и Лексуса

Российские пранкеры Лексус и Вован позвонили генсеку «Репортеров без границ» Кристофу Делуару от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и пообщались о деле журналиста Аркадия Бабченко, изначально объявленного убитым, а затем “воскресшим”, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Делуар отметил, что несмотря на то, что в его организации уже прокомментировали своё отношение к этой провокации СБУ и выразил надежду, что украинский премьер поподробнее объяснит произошедшее.

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«Гройсман» выразил огорчение жёсткой позицией «Репортёров без границ» и заявил, что идея спецоперации от и до принадлежала Порошенко. При этом «украинский премьер» похвастался тем, что цель провокации была достигнута – Россия потерпела информационное поражение.

Делуар предложил создать комиссию экспертов, чтобы восстановить доверие к Украине, в чём пранкеры его поддержали, пригласив в Киев.

Однако «премьер-министр» выдвинул европейскому генсеку условие, заключающееся в том, что комиссия должна поддержать Украину в инициативе по блокировке российских СМИ и аресте «информационного террориста» Кирилла Вышинского.

Делуар осторожно отметил, что необходимы доказательства. Но «Гройсмана» уже было не остановить: он заявил, что готовится ещё одна «инсценировка», в результате которой будет взорван украинский парламент по заветам Савченко.

«Погибнуть» должны все депутаты и президент, а через несколько дней «воскреснуть», как Бабченко. Цель – победа РФ в информационной войне. Ошарашенный Делуар попросил не беспокоить его неправительственную организацию такими темами, однако пообещал сохранить конфиденциальность, а также отправить письмо касательно комиссии.