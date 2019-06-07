Парубий в Раде пустил слезу по скончавшемуся русофобу

07.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В украинском парламенте почтили минутой молчания память известного писателя-русофоба Юрия Мушкетика, умершего вчера на 90 году жизни.

Соболезнования погибшему в ходе пленарного заседания выразил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В возрасте 90 лет отошёл в вечность Юрий Мушкетик, Герой Украины, один из классиков современной украинской литературы. В нашей памяти Юрий Мушкетик останется великим интеллектуалом, писателем, который при жизни успел стать классиком, его тексты учат в украинских школах.

От себя лично, от Верховной Рады выражаю соболезнования семье, близким и друзьям Юрия Михайловича Мушкетика. Вечная память и вечная слава Юрию Мушкетику. Объявляю минуту молчания», – сказал Парубий.

Отметим, в молодости Юрий Мушкетик был известным советским писателем, лауреатом множества наград и премий, однако после развала СССР отметился ярой русофобией, за что в 2009 году получил «Героя Украины». В частности, в 2016 году написал одиозную статью «Как московиты украли наше название и нашу историю», где обосновывал украинский сепаратизм.

«На протяжении многих веков, имперские правители Московии-России и зависимые от них историки преднамеренно фальсифицировали нашу историю, «оккупировали» украинское наследие. Делалось все, чтобы «доказать»: Киевская Русь была «Русским государством», а Владимир Святой крестил не Древнюю Русь, а «Россию», – писал Мушкетик.

«Украину «покоряли» штыком, пушкой, подкупом, обманом. Тем же мифом о «старшем брате», в который многие украинцы верили. И подчинялись. И вот теперь «старший брат» показал свои настоящие клыки. И миф развеялся в пыль, бесповоротно. И наши ребята на Донбассе подрывают себя гранатами, чтобы не попасть в плен к «старшему брату». И это свидетельствует о том, что мы выстоим перед новым «покорением» в тяжелой борьбе и построим настоящую свободную Украину», – подбадривал своих читателей пропагандист незадолго до смерти.