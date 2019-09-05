Парубий возмущен отказом Зеленского выращивать будущих националистов за госссчет

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший спикер ВР Украины, а ныне нардеп от фракции Петра Порошенко “Европейская солидарность” Андрей Парубий выразил крайнее возмущение тем, что президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый прежним составом Рады при активном лоббировании самого Парубия закон о государственном признании и поддержке скаутской организации Пласт, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Парубий написал на своей страничке в соцсети.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Это абсолютно антиукраинское решение, ведь Пласт – древнейшая и самая большая украинская молодежная организация, которая воспитала генералов Украинской Повстанческой Армии, среди них и Романа Шухевича, Президента УНР в изгнании – Николая Плавюка, гениального, всемирно известного экономиста Богдана Гаврилишина, изобретателя Любомира Романкива и тысячи украинских лидеров. Многие воспитанники Пласта погибли в борьбе за Украину, также и на фронте современной российско-украинской войны”, – написал Парубий.

Экс-спикер призвал нардепов преодолеть вето президента.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственном признании и поддержке скаутской организации Пласт. Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, закон возвращен с предложениями президента. Текст предложений пока отсутствует. Рада приняла закон о поддержке Пласта в конце мая.

Законом устанавливалось, что Пласт – единственная на Украине национальная скаутская организация, которая действует на всей территории страны, создает обособленные подразделения и пластовые воспитательные части, через которые осуществляет свою деятельность согласно уставу Пласта и принятого закона. Согласно документу, на деятельность Пласта выделялись средства из государственного бюджета и местных бюджетов. Доступ детей и молодежи к участию в Пласте намеревались гарантировать в том числе создавая пластовые воспитательные части в каждой территориальной общине, а также посредством обеспечения членов Пласта униформой. Фактически таким образом лоббисты этого закона, включая Андрея Парубия, явочным порядком создавали условия для искусственной монополии одной-единственной организации с националистически-клерикальной идеологией, из которой делали подобие комсомола, да еще и финансируемое за госсчет.

Это уже третий закон, который Зеленский предлагает Раде доработать. Ранее он внес предложения по закону о наказании для педофилов, что вызвыало возмущения соавтора этого закона, экс-нардепа Игоря Мосийчука.