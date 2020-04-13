Парубий заработал на пожизненное заключение – юрист

13.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Организатором массовой казни людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года является председатель Верховной рады Украины прошлого созыва Андрей Парубий.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, как активный человек, подал заявление, выписал его грамотно, перед этим собрав информацию от бывших сотрудников милиции, которые это расследовали, встретился с прокурорами. По щепотке собрал все, чего у меня не хватало, написал заявление и добился начала расследования в отношении Парубия об организации этого массового убийства в Доме профсоюзов в Одессе, массовой казни.

Власть испугалась радикалов и заморозила расследование. Они не закрывают дело, потому что боятся, но и не расследуют ничего. Они боятся радикалов, они не готовы на борьбу с ними.

Поэтому, это дело будет, видимо, находиться еще какое-то время в телепающемся состоянии, но я уверен – рано или поздно в стране появится более жесткая власть, которая сможет ответить не только на вопросы Майдана и вопросы массовой казни в Одессе, а и на десятки других вопросов, связанных с насилием в отношении украинских граждан, мародерством в период войны, узурпацией власти, злоупотребением, хищением, офшорами, отмыванием и так далее», – заявил Портнов.

Юрист подчеркнул, что собрал все доказательства причастности Парубия к трагедии в Одессе и дело лишь за следователями и судом.

«Парубий – организатор этой массовой казни. Пусть он против меня подаст в суд, если хочет. Все документы, свидетельства, очевидцы, совокупность факторов, улик, доказательств указывает, что он является организатором. Парубий – организатор массовой казни в Одессе, и это необходимо следственным путем доказать и осудить его. Я считаю, что он должен быть осужден на пожизненное лишение свободы», – резюмировал юрист.