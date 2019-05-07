Парубия хотят посадить, как Аль Капоне – дело уже завели

07.05.2019, Киев, Владимир Гладков

НАБУ завело дело на спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия за нецелевое расходование средств и возможное злоупотребление своим служебным полномочием.

Основанием для заведения дела стало видео, где Парубий купается в бассейне пятизвездочного отеля Intercontinental Doha во время своего официального визита в Катар в начале апреля.



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«Дело НАБУ против Парубия – это традиционное «переобувание». По Парубию надо было открывать не только НАБУ, но и другим правоохранительным органам возбуждать дела в целом относительно его деятельности. Ибо тот ущерб, который нанесли стране Парубий и его парубийоты, трудно оценить в денежном выражении. А купание в Катаре – это так, детишкам на молочишко. Совершенно очевидно, что Верховная Рада по-прежнему остается крайне коррумпированным органом, где не реализуют политические программы, а занимаются зарабатыванием денег. Они еще занялись и принятием откровенно разрушающих страну деструктивных законопроектов, более двух третей законопроектов принималось с грубыми нарушениями регламента, в том числе и не персональным голосованием, что позволяет автоматически очень многое из того, что делал Парубий, помножить на ноль. Но кто-то за это должен ответить. Поэтому я думаю, что Катар это так, мелочи, а по большому счету то, что делал Парубий, заслуживает более серьезной правовой оценки», – сказал Андрей Золотарев в комментарии корреспонденту «Политнавигатора».

«Дело против Парубия – новые веяния, все хотят быть в тренде. А Парубий каждый день совершает преступления, связанные с злоупотреблением властью и служебными полномочиями, когда ведет заседания Верховной Рады, превышая регламент и нарушая свои полномочия как председателя на этих заседаниях. Как по мне, все равно, за какое преступление он сядет, как в свое время Аль Капоне за неуплату налогов, главное, что преступник начал отвечать за свои преступления, начиная от расстрела на Майдане и государственного переворота и заканчивая такими, казалось бы мелочами, которые тоже являются преступлением», – так прокомментировал ситуацию для «ПолитНавигатора» политолог Александр Семченко.