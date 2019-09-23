Парубия предложено взять под стражу

23.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Против спикера Верховной рады прошлого и депутата нынешнего созыва, одиозного майданщика Андрея Парубия открыли уголовное дело за создание вооруженных группировок.

Об этом политик сообщил в своем блоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот такой документ. Но, на самом деле, не удивил. Вот, что удивило, так то, что в тексте не было (пока) формулировок про «организацию, координацию и осуществление Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция Достоинства», о «незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича», о «захвате власти, организованной преступной группой», о «преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией» и т.д. Хотя это уже достаточно определенно прочитывается между строк», – истерит Парубий.

«Но отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока – восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе – здесь уже классифицируется однозначно – как «факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы». В документе ГБР это уже утверждается как ФАКТ. Действительно – новая, необычная эпоха», – отметил экс-спикер Рады.

Также возмущённый Парубий назвал происходящее «зазеркальным абсурдом».

«Как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая «русскую весну», я делал всё возможное для защиты Украины. Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины», – пафосно добавил майданщик.

Комментируя это заявление, экс-замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов в своем телеграмм-канале отметил, что Парубий и так слишком долго гуляет на свободе.

«Одиозный Парубий возмутился у себя на странице, что против него начато уголовное производство по событиям массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года. У меня встречное возмущение. С этим заявлением я обратился в правоохранительные органы ещё месяц назад. Если мы будем так долго раскачиваться, он в конечном итоге может вообще остаться на свободе. Его нужно брать под стражу, а потом в тюрьме разбираться и проводить следствие. Точно так, как это происходило в последние пять лет», – призвал Портнов.