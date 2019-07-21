Парубию не дали проголосовать по справке

21.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий приехал голосовать на избирательный участок в Дом офицеров ВСУ в Киеве, однако вскоре выяснилось, что председатель парламента забыл свой паспорт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В 11:00 Парубий появился на участке, однако вскоре присутствовавшие журналисты заметили, что спикер так и не прошел в кабинку для тайного голосования, а остался ожидать в холле.

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Позже, как сообщают украинские издания, удалось задать вопрос ему напрямую.

«Да, я забыл паспорт», – подтвердил Парубий.

Однако после непродолжительного ожидания главе парламента, судя по всему, привезли паспорт, так как он проследовал в кабинку для голосования и вскоре опустил свой бюллетень в урну.

«Я голосовал за успешную и обеспеченную Украину, за украинское государство, и за то, чтобы Украина и дальше шла в направлении НАТО и ЕС. Я проголосовал за будущее Украины, за будущее наших детей. Я убежден, что мы не дадим измениться тем ключевым направлениям, которым мы положили начало за последние пять лет», – заявил Парубий после голосования.

Забывчивость украинского спикера сразу вызвала насмешки в Сети.

«Парубий забыл принести на участок паспорт. А что, по справке ему нельзя было дать проголосовать?» – написал в своем Telegram-канале экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.