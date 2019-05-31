Парубию пообещали тюрьму за бойни на Майдане и в Одессе

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист Андрей Портнов, занимающийся уголовным преследованием чиновников режима Петра Порошенко, пообещал спикеру распущенной ВР Украины Андрею Парубию тюрьму за ряд совершенных им преступлений, в том числе – за роль в трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов написал в своем телеграм-канале.

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“Парубий заявил, что у команды Зеленского будет гореть под ногами земля. Парламентские выборы, новый Генеральный прокурор, расследование причастности к массовым убийствам в Киеве и Одессе и тюрьма. Так вижу развязку”, – написал Портнов.

Ранее Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.

«Я хочу сказать — и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть», — заявил он. Парубий не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь. “И я уверен: реванш не пройдет”, — уверяет Парубий.

Напомним, Андрей Парубий наряду с Сергеем Пашинским фигурируют в ряде свидетельских показаний, как одни из ключевых организаторов бойни на киевском Майдане. Парубий тогда был комендантом палаточного городка оппозиции и командовал вооруженными “сотнями самообороны Майдана”. Также Парубия обвиняют в причастности к организации провокации, приведшей к столкновениям между футбольными ультрас, приехавшими на футбольный матч в Одессе и активистами местного движения “Куликово поле”. Тогда столкновения закончились массовыми жертвами в сгоревшем Доме профсоюзов. По официальным данным погибло 48 человек.