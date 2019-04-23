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23.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Общество, Политика, Украина
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Парубию вот-вот укажут на выход. В Раде уже собирают подписи

Близкий соратник экс-главы администрации Виктора Януковича Андоея Портнова, нардеп из группы «Видродження» Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады Андрея Парубия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности председателя Верховной Рады», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

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При этом нардеп, которого в Раде называют неформальным связным между новым главой государства и самим законодательным органом, опубликовал копию соответствующего проекта постановления.

«Опережая комментарии сторонников конспирологии, хочу успокоить: эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время», — добавил народный депутат.

Ранее Андрей Портнов в своем телеграм-канале анонсировал, что его юристы намерены предложить Зеленскому комплекс мер по устранению Парубия с должности.

“Ну и надо сразу с Парубием заканчивать. Государство при новом президенте должно быть представлено совсем новыми людьми. Не может в одном телевизионном кадре появиться новый Президент с 70 процентов поддержки и глупое Чикатило во главе парламента с нулём. Надо по нему быструю и комплексную программу. Будем предлагать”, – писал тогда Портнов.

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