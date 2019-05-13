Парубию вручили наручники прямо в Раде

13.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В ходе согласительного совета Верховной рады депутаты Надежда Савченко и Виталий Куприй устроили перепалку со спикером Андреем Парубием.

Инцидент произошел из-за того, что спикер пытается отсрочить назначение даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу напомнить, что мы завершили рассмотрение законов по топливно-энергетическому комплексу, и должны начать завтрашний день, завершая рассмотрение этих законов…», – начал Парубий.

«Господин Парубий, вы не тем вопросом занимаетесь! Все ожидают вопроса инаугурации президента! Какой топливно-энергетический комплекс? Инаугурация президента – вопрос номер один», – перебил спикера зампред парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй.

При этом Парубий назвал такое замечание попыткой сорвать заседание Верховной рады, которая, по его словам, будет «работать эффективно».

«Господин Парубий, я понимаю предубежденный интерес народных депутатов. Чем дольше мы тянем инаугурацию президента Зеленского, тем дольше будут сидеть в репрессиях политзаключенные в России, пленные в Донбассе. Я считаю, что нужно, в первую очередь, рассмотреть вопрос об инаугурации 19-го или, максимум, 20-го», – продолжила недавно вышедшая на свободу депутат Надежда Савченко.

Однако спикер лишь отмахнулся от нардепа, предложив ей покинуть согласительный совет.

После этого Виталий Куприй встал со своего места и направился к спикеру, положив ему на стол наручники.

«Это символ нарушения вами закона, заберите на память. Вы будете отвечать за то, что вы делаете», – обратился он к Парубию.