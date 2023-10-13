ПАСЕ 43 голосами признала Россию «диктатурой де-факто»
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, котрой Россия признается диктатурой.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба партии «Слуга народа», ссылаясь на замглавы президентской фракции в Верховной раде Евгению Кравчук.
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Отмечается, что процедура внесения изменений в Конституцию России, предоставивших возможность оставаться президенту Владимиру Путину у власти до 2036 года, якобы противоречила же самой конституции России.
Утверждается, что «преобладающая власть президента России, полное отсутствие системы сдержек и противовесов превратили РФ в де-факто диктатуру».
ПАСЕ потребовала признать президента РФ как нелегитимного после окончания его нынешнего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных.
При этом Кравчук надеется, что «речь идет только о подписании капитуляции».
Кроме ассамблея призвала к аресту Путина и поддержала создание антироссийского трибунала.
«Это конкретные положения, основанные на фактах. Очень важно, что такая резолюция была принята», – довольна Кравчук.
Решение было принято 43 голосами. Добавим, что резолюции ПАСЕ носят лишь рекомендательный характер.
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