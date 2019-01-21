ПАСЕ не обнаружила «российскую агрессию»

21.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов одобрило решение о дебатах с принятием резолюции по последствиям инцидента в Керченском проливе.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент “Европейской правды”.

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Изначально предполагалось, что резолюция по Украине будет называться “Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству”, как это предлагал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Но в итоге формулировку изменили: убрали упоминание о “срыве мирного процесса”, а документ будет называться “Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности”.

“То есть в ПАСЕ признали не соответствующей действительности квалификацию “Открытая российская агрессия”. И не поддержали тезис о “срыве мирного процесса”, – приходит к выводу в своем блоге киевский политолог Владимир Воля.