Просмотров:
ПАСЕ не обнаружила «российскую агрессию»
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов одобрило решение о дебатах с принятием резолюции по последствиям инцидента в Керченском проливе.
Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент “Европейской правды”.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Изначально предполагалось, что резолюция по Украине будет называться “Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству”, как это предлагал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Но в итоге формулировку изменили: убрали упоминание о “срыве мирного процесса”, а документ будет называться “Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности”.
“То есть в ПАСЕ признали не соответствующей действительности квалификацию “Открытая российская агрессия”. И не поддержали тезис о “срыве мирного процесса”, – приходит к выводу в своем блоге киевский политолог Владимир Воля.
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.