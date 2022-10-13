ПАСЕ перешла опасную черту
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой объявила Россию «террористическим режимом».
Из 100 депутатов, присутствующих в зале, «за» проголосовали» 99 человек. Один воздержался.
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Резолюция называлась «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины».
В документе говорится, что «эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности».
При этом была внесена не фигурировавшая изначально поправка, предлагающая «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». При голосовании за эту поправку ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.
Кроме того, в резолюции содержится призыв обеспечить Украину системами ПВО.
Стоит заметить, что резолюции ПАСЕ имеют лишь рекомендательный характер.
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