ПАСЕ перешла опасную черту

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Новости Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой объявила Россию «террористическим режимом».

Из 100 депутатов, присутствующих в зале, «за» проголосовали» 99 человек. Один воздержался.

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Резолюция называлась «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины».

В документе говорится, что «эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности».

При этом была внесена не фигурировавшая изначально поправка, предлагающая «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». При голосовании за эту поправку ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.

Кроме того, в резолюции содержится призыв обеспечить Украину системами ПВО.

Стоит заметить, что резолюции ПАСЕ имеют лишь рекомендательный характер.