29.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, ЕС, Крым, Политика, Россия, Севастополь, Украина
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ПАСЕ подтвердила полномочия России в полном объеме: Новый проигрыш Киева


Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия Российской Федерации в полном объеме: в поддержку выступили 96 членов ассамблеи, против – 44.

Об этом сообщил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя последняя правка, которая предусматривала не ратификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ», – сокрушается депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«ПАСЕ называет себя сторожевым псом демократии, прав человека и правового государства. Но кому нужен сторожевой пес, который не укусит при необходимости, а может лишь облизывать? Это уже не сторожевой пес, а комнатная собачка. Кстати, Путин очень любит комнатных собачек», – добавил украинский депутат.

«Мы приезжаем в ПАСЕ работать, а не торговать Крымом! А тем, кто неустанно твердит про «аннексию», хочу напомнить: это вы аннексировали исторически российский Крым и русский город Севастополь в 1991 году, подло воспользовавшись хаосом, царившим в тогда ещё нашей общей стране. Это вы направляли танки и военные самолеты против своих граждан в Донецке и Луганске!

Я уверен, скоро мир узнает правду, а убийцы понесут заслуженное наказание! И именно из-за того, что вы боитесь этой правды, вам так неугодно возвращение России в ПАСЕ!» – предостерег украинцев Толстой.

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