ПАСЕ поставила жирную двойку украинской внешней политике

26.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Снятие наложенных ранее на российскую делегацию в ПАСЕ санкций показало, что Европа не поддержала контрпродуктивный курс Киева.

Об этом в эфире ток-шоу «Пульс» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши интересы Запад склонен менять на свои интересы, на свою работу с Россией и мы находимся лишь вначале этого процесса, когда можем попадать в такие ситуации, как вчера, когда наши интересы будут банально игнорировать. Мы вчера просто не сдали экзамен по внешней политике – нам ПАСЕ поставила двойку. Потому что тот внешнеполитический курс, которого страна придерживалась в последние пять лет, он, с точки зрения Европы, непродуктивный», – сказал эксперт.

«Европа, глядя на эту украинскую позицию глухой обороны, неконструктивную, непродуктивную, во многом непродуктивную, просто в конце концов устала от нас. Чем больше мы будем требовать от Запада, чтобы он выбирал или Украину, или Россию, тем большим и более глубоким будет наше поражение», – заявил Бортник.