ПАСЕ проголосовала за возвращение России вопреки истерике Украины

25.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за снятие санкций с делегации России, которые были введены по требованию Украины из-за событий в 2014 году в Крыму, после чего Москва в знак протеста отказалась платить членские взносы, и это оказалось существенным ударом по бюджету организации.

Украинская делегация пыталась препятствовать голосованию – прилетевшие из Киева в Страсбург депутаты Верховной Рады специально внесли более 200 правок в проект резолюции, которые были в итоге отклонены, однако заседание затянулось за полночь по местному времени.

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В итоге решение о снятии санкций против России в ПАСЕ поддержало 118 депутатов.

«Украина, британцы, грузины, Прибалтика, поляки – были против. Нас меньшинство… Теперь эти 118 европейских политиков несут ответственность за убийства украинцев в Донбассе и Крыму», – заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, назвав решение ПАСЕ «страшной резолюцией».

Геращенко сокрушается, что ПАСЕ проголосовала в тот момент, когда Россия отказалась отпустить экипажи ВМС Украины, арестованные за участие в провокации возле Керченского пролива.

«118 за, 62-против. ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться дальше. За санкции, которые остались среди возможных. Позор», – не скрывает негодования депутат Владимир Арьев.