ПАСЕ рекомендовала вступление сепаратистского Косово в Совет Европы

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Парламентская ассамблея Совета Европы 131 голосом против 21 при 11 воздержавшихся проголосовала за включение так называемой «Республики Косово» в Совет Европы. Против проголосовали делегации Сербии, Венгрии, Испании, сербские депутаты БиГ и Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня день позора Парламентской ассамблеи Совета Европы. Впервые в истории рекомендовано членство чего-то, что не является государством и не отвечает основным требованиям в области прав и свобод человека», – прокомментировал произошедшее первый вице-премьер Сербии, министр иностранных дел Ивица Дачич.

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Он отметил, что в течение 11 лет Приштина отказывалась создать Содружество сербских муниципалитетов, что является её международным обязательством, а также проводит политику террора и этнических чисток против сербского народа.

«О каком принципе защиты территориальной целостности они будут продолжать говорить, когда нарушили территориальную целостность Сербии. Мы все силы бросим на продолжение нашей борьбы за то, чтобы это решение не было принято на Комитете Министров 16 мая», добавил Дачич.

Скандальное решение ПАСЕ должно ещё пройти через утверждение Комитета министров этой организации. Но уже сегодня крайне сомнительно, что Белграду удастся противостоять инициативе Запада на другом уровне принятия решений.