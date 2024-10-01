ПАСЕ с подачи бандеровских рагулей приняла антироссийскую резолюцию

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ПАСЕ на сегодняшнем заседании приняла русофобскую резолюцию с призывом наложить санкции на российских медийщиков и государственные СМИ, а также признать РПЦ «инструментом российского влияния и пропаганды».

Документ под названием «Пропаганда и свобода информации в Европе» поддержали 117 голосами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Антироссийские правки были приняты с подачи украинской делегации. В частности, Киев призвал ввести целевые санкции против российских СМИ, таких как RT, ввести целевые санкции против таких медиафигур, как Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и другие, признать, что РПЦ «используется кремлёвским режимом как инструмент российского влияния и пропаганды».

«Это касается тех, кто должен сидеть на скамье подсудимых, а не просто под санкциями. Это лишь первый шаг. За ним должны последовать ордера на их арест! Они должны быть осуждены, они должны быть в тюрьме, потому что у них на руках кровь украинцев. Необходимы целевые санкции против них. Это не о журналистике, это о пропаганде», – визжал украинский представитель, одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Помимо заукраинской истерии, в рекомендациях государствам-членам значилось: создать надлежащие независимые регуляторы надзора за медиа, принять меры для содействия равному доступу всех к информации, включая женщин, молодежь и социально незащищенных групп и т.д., и т.п.

Однако далеко не все единодушно приняли данную резолюцию, указав на двуличие европейских элит.

«В рамках свободы слова допускаются самые серьёзные оскорбления и унижения в отношении религии, а также игнорируется ряд серьёзных уголовных дел – от пропаганды терроризма до преступлений на почве ненависти. Напротив, высказывания священнослужителей кодируются определёнными ярлыками. Европейские элиты демонстрируют крайне предвзятое и непоследовательное отношение к мусульманским обществам. Многие западные государства демонстрируют антидемократическое отношение, напоминающее тоталитарный режим. Почти во всех сферах общественной жизни критика Израиля и призывы поддержать палестинцев пресекается обвинениями в антисемитизме и караются произвольными санкциями. Десятки журналистов и редакторов уволили за критику израильского варварства по отношению к мирным жителям. Сообщают о тысячах нарушениий, направленных на ограничение свободы слова палестинцев, социальные сети удаляют материалы о Палестине и блокируют пользователей. Это лишь некоторые примеры систематической цензуры, которые отражают двойные стандарты европейских элит», – поделился наболевшим турецкий делегат.

Представитель Германии, по-видимому, от партии АДГ, был не менее прямолинеен.

«Свобода слова и прессы находятся в худшем состоянии, чем когда-либо. В наше время, когда есть столько способов выразить своё мнение, у людей создаётся впечатление, что им разрешено говорить меньше, чем когда-либо, из-за страха быть обвинёнными в отрицании изменения климата или распространении российской пропаганды. Партии, которые здесь представлены, называют российскими пропагандистами, потому что они используют неудобные факты и цифры. Это неправильно! Право на свободу слова – это главное», – возмущался немец.