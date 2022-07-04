Пасечник: После освобождения ЛНР денацификация Украины продолжится

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Новости Украины

После освобождения ЛНР необходимо отодвинуть ВСУ как можно дальше от границ республики, однако задачи по денацификации и демилитаризации Украины никто не отменяет.

Об этом в эфире Первого канала заявил глава республики Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территория освобождена, но боевые действия, война не заканчиваются. Мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию, как минимум. Это – задача второго этапа, а третий и дальнейшие этапы, думаю, будем принимать решения по мере поступления задач», – сказал глава ЛНР.

Ведущий отметил, что чисто математически, учитывая расстояния, на которые бьют поставляемые Западом РСЗО, безопасная для республики территория должна включать, в том числе, Днепропетровскую и Харьковскую область.

«Думаю, да. Тем более, задача стояла провести денацификацию и демилитаризацию всей Украины, поэтому задачу никто не отменял и, конечно же, должны поставленные задачи все выполнить», – заявил Пасечник.