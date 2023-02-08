Пасечник заявил об обострении на Луганском направлении

Сергей Вредников.  
08.02.2023 15:00
  (Мск) , Луганск
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинские вооружённые формирования скопили мощные резервы для наступления в районе освобождённых в прошлом году крупных населённых пунктов ЛНР.

Об этом в комментарии телеканалу «Россия 24» заявил врио главы республики Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооружённые формирования скопили мощные резервы для наступления в районе освобождённых в прошлом году...

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«Ситуация очень сложная, это не только касается Сватовско-Кременского района, это и Лисичанск, и Рубежное, и направление Троицка. Это те крупные населённые пункты, которые максимально близко находятся к линии боевого соприкосновения», – сказал политик.

К большому нашему сожалению, враг скапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории. Именно по этой причине ситуация там очень сложная.

Она осложняется и тем, что эти крупные населённые пункты находятся в непосредственной близости, и до них достаёт и дальнобойная артиллерия, и менее дальнобойная, поэтому указанные населённые пункты подвергаются постоянным обстрелам», – заявил Пасечник.

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