Пашинский: «Эта война – Тарантино отдыхает. Гаубицы – дрянь»

19.10.2022  22:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Интернет, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Запасы снарядов у Украины заканчиваются, а Запад не спешит пополнять украинские арсеналы.

Об этом экс-председатель комитета Верховной рады по обороне, глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус), которые позвонили ему от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запасы снарядов у Украины заканчиваются, а Запад не спешит пополнять украинские арсеналы. Об этом...

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«Вы должны знать, что у нас в октябре старые запасы советских ракет «Бук» и С-300 заканчиваются. Это будет коллапс, катастрофа. Именно поэтому я еще в июне инициировал заказ украинской стороной американского устаревшего ЗРК «Хок». Он снят с вооружения в 2005 году. Их огромное количество в мире у союзников США: около тысячи пусковых и 40 тыс ракет. К сожалению, наши отношения сильно бюрократизированы. Если в марте все решалось телефонными звонками, то сейчас – это 10 виз с украинской стороны, 15 – с американской.

Потом это идет в Штутгарт, оттуда в Пентагон, оттуда в Грецию на базу. Хорошая идея создать в Штутгарте единый центр. Это привело к тому, что там сидят 40 генералов, которые бегают друг за другом и спрашивают, кто за это будет отвечать. Я человек эмоциональный, и им очень повезло, что я не знаю английского. Они месяц согласовывали, кто будет этим заниматься.

Нам срочно надо интенсифицировать оформление заявок на эти «Хоки». Это даст нам возможность закрыть небо. Если мы получим 25 «хоков» и к ним тысячу ракет, мы будем сбивать 90% всего. Я завтра буду ругаться с Залужным, чтоб он еще раз просил Милли поставить это в приоритет №1. Потому что разворачивание этих комплексов займет 2-3 месяца. Они в плохом техническом состоянии, уже 20 лет на консервации. Если мы получим это ПВО, если Америка и дальше будет реализовывать программу по боеприпасам и гаубицам… Но «хоки» и РЭБ. Мы должны научиться подавлять. Как нам дали ракеты «харм», это была моя мечта в 2014 года, и наши «байрактары» начали бить их ЗРК», – утверждал Пашинский.

Он рассказал, что немецкие гаубицы не смогли показать себя на Украине, потому что там не смогли обеспечить их обслуживание и предоставить обученный персонал. Также украинские солдаты бросали в окопах американские «джавелины», когда у тех садились батарейки, потому что не умели ими пользоваться.

«Первые американские гаубицы «777» я лично обслуживал, потому что забыли передать инструкции. Мои ребята подбирали масло. Мы звонили Ходжесу. Ходжес звонил в морскую пехоту. Эта война, чтоб вы понимали, Тарантино отдыхает. Действительно, половина «777» вышла из строя. 25% по техническим причинам, а 25% – это человеческий фактор. За первые 3 недели у нас из 110 777 – 40 вышло из строя.

Из них 20 вышло из строя, потому что наши артиллеристы не прочитали инструкцию, как их транспортировать и эксплуатировать. Мы ж не знали, что в Америке на каждое действие есть своя инструкция. Но все, что осталось, мы уже сами отремонтировали и отстреляли 200 тыс снарядов. Уже научились», – уверял Пашинский.

Он раскритиковал немецкие «панцири» и польские «крабы». Они выходят из строя после запуска 57 снарядов. Правда, признал Пашинский, украинцы пытались ими стрелять на 40 км, хотя они для этого не предназначены.

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