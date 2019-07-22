Пашинский и Черновол лишились депутатского иммунитета – назван день их возможного ареста

22.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нардепы от Народного фронта Арсения Яценюка Сергей

Пашинский, Татьяна Черновол, Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Леонид Емец и ряд других лишились депутатского иммунитета в связи с прекращением деятельности ВР восьмого созыва а также проиграли выборы в Раду девятого созыва, в связи с чем могут быть арестованы уже в первый день работы парламента нового созыва, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов, инициировавший уголовное преследование экс-президента Петра Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам это “преступное отребье в Раду не проходит”, а значит, “в первый день работы новой Рады Пашинского можно арестовывать”.

В связи с этим Портнов сообщил о том, что на 7 августа в Печерском суде Киева назначено рассмотрение жалобы связанной с ним группы юристов на решение ГПУ о закрытии уголовного дела в отношении Пашинского, стрелявшего из боевого оружия в киевского прохожего.

“Если выиграем, открываем быстрый путь к мере пресечения и приговору”, – пообещал юрист.