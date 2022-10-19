Пашинский – лже-Макфолу: Хаймерсы кончаются, уравняйте нас в правах с Пентагоном!

Новости Украины

Украина уже отстреляла все снаряды к американским ЗРК «Хаймерс».

Об этом экс-председатель комитета Верховной рады по обороне, глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус), которые позвонили ему от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы израсходовали колоссальное количество ракет «хамерс». Я подозреваю, что их осталось очень мало. Но если сейчас американская промышленность их начнет выпускать так, как она может выпускать, это будет очень серьезный аргумент в войне. Не потому что она такая эффективная, а потому что мы научились ее использовать. Я знаю, как американская промышленность работала после Перл Харбора. Если она сейчас наполовину так будет работать, то Русская империя исчезнет. Других вариантов исчезновения не существует. У нас есть возможность усилением ПВО, «хаймерсами» и «хармами», радиоразведкой и РЭБ… Если мы это все… А у нас нет другого выхода», – плакался Пашинский.

Он признался, что разрекламированный украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» – «фейковый проект, в основе которого коррупция», но пообещал создать новое оружие из американских комплектующих.

«Деликатный вопрос. Америка заявила, что не будет давать нам на 300 км оружие. Я считаю, это правильное заявление. Хотим мы того или нет, но Россия до сих пор опасная и непредсказуемая. Мы должны балансировать на этой грани. Но если вы нам будете поставлять некоторые комплектующие, которые раньше Госдеп блокировал, вы внесете колоссальный вклад. Не большой секрет, что головка самонаведения нашей «стугны» сделана из западных комплектующих. Мы их ввозили в страну по серым схемам. Где-то в апреле Госдеп дал добро, мы теперь обращаемся напрямую к заводам-изготовителям, но нам там отвечают: у нас от Пентагона заказов на 2 года, будете в очереди. Я пытался сказать: уравняйте нас в правах с Пентагоном, чтоб мы нормально могли работать!», – уговаривал пранкеров Пашинский.