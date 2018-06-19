19.06.2018, Киев, Елена Острякова

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Пашинский пообещал проявить любовь к ФСБ «в однозначной форме»

Верховная Рада обязана принять закон про Национальную безопасность до саммита НАТО, который должен пройти в июле в Брюсселе.

Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по обороне заявил его председатель Сергей Пашинский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Призываю сделать так, чтобы президент Украины на саммите мог сказать, что мы как парламент и государство свои обязательства перед НАТО выполнили. Мы обязаны в четверг до обеда принять этот законопроект. Это задание не коалиции и президента, а украинского государства», – сказал Пашинский.

Он напомнил, что законопроект был подготовлен с участием представителей США и офиса НАТО. Пашинский полагает, что принятию закона будет препятствовать российская ФСБ.

«Я хочу, обратиться ко всей фсбешной нечисти: ваши провокации будут сорваны, закон будет принят. Кто будет этому вредить, мы найдем методы убеждения. Мы проявим любовь, к тем, кто будет нам мешать в самых четких и однозначных формах. Никто не поломает это голосование», – сказал Пашинский.