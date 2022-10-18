Пашинский проболтался, что «Байрактары» оказались бесполезными для Украины

18.10.2022  12:38 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Беспилотники турецкого производства «Байрактар» – это неэффективное оружие, которое грамотно подавляется российскими системами ПВО.

Об этом в разговоре с российскими пранкерами «Вованом» и «Лексусом» заявил бывший глава комитета Верховной рады по обороне, глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беспилотники турецкого производства «Байрактар» – это неэффективное оружие, которое грамотно подавляется российскими системами ПВО....

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Пранкеры общались с Пашинский от лица бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Украинский политик признался, что история с «Байрактаром» – это сплошная коррупция и пиар.

«В «Байрактаре» больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это, прежде всего, пиар-проект. Я лично был против, потому что они сильно уязвимы против ПВО, и первая неделя войны – вы же должны понимать, что у нас было много «Байрактаров» – и они их за неделю все посбивали.

Но Америка нам дала ракеты противолокационные. То есть «Байрактар» как элемент не самодостаточное оружие, он не может сам по себе работать. «Байрактар» – это никакое не чудо-оружие, при мощных системах ПВО он сбивается, и от него никакой эффективности нет. То есть без американского HARMS и HIMARS никаких «Байрактаров» больше бы не было», – заявил Пашинский.

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