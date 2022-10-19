Пашинский проболтался «пранкерам» о достоинствах российской армии и проблемах ВСУ

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Украина исчерпала возможности увеличения численности своей армии.

Об этом экс-председатель комитета Верховной рады по обороне, глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус), которые позвонили ему от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже понятен характер этой войны и возможности одной и второй стороны. Мы исчерпали экстенсивные возможности развития армии. Мобилизовали миллион человек, полмиллиона отправили на фронт. Или мы сейчас поднимем качество наших вооруженных сил: персонала, солдат, командиров, – или эта война будет вечной. С другой стороны, те русские, которые выжили, тоже начинают учиться воевать. Поэтому не будет никаких сенсационных побед и прорывов. Они достаточно боеспособны, те, кто остались. Там тоже идет свой естественный отбор, хотя потенциал наших бойцов в полтора раза выше», – трепался Пашинский.

Он признал, что тактика российской армии эффективна.

«Хотели мы того или нет, но и российская, и наша армия не хотят вступать в контактные бои. Любой контактный бой – они сразу расходятся. Это, наверное, единственная война, где между первыми линиями обороны минимум 10 км. Русские применяют достаточно эффективную тактику. У них в воздухе постоянно 3 орлана, постоянная связь с артиллерией и минометами. Любое движение на нашей стороне – идет артиллерийский вал. У них, к сожалению, пока нет проблем со снарядами. У них достаточна отлажена система коммуникаций «орлан» – командный пункт – артиллерийская батарея, что очень сильно снижает наш потенциал. Грубо говоря, сейчас это война беспилотников и артиллерии. Наши операторы «Стугны» уже 2 месяца в прицел российский танк не видели. Они прячут танки и технику, маскируются. Это приводит к затяжным изнурительным боям. С точки зрения расхода боеприпасов это бои высокой интенсивности, а с точки зрения самих боевых действий – низкой. Это хроническая болезнь как российской армии, так и нашей», – рассказал Пашинский.

Самым большим преимуществом российской армии он считает радиоэлектронную борьбу.

«К сожалению, и даже американские БЛА первой партии не были готовы к радиоэлектронной борьбе (РЭБу) русских. У них оказался достаточно эффективный РЭБ. Если мы не решим эту проблему, у нас не будет никакой динамики. Мы можем дать беспилотники, но они их глушат. Мы самостоятельно сможем наладить массовое производство ударных беспилотников, но без РЭБа и без помощи американцев мы это не реализуем», – доложил Пашинский.