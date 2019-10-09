Пашинского используют для подкопа под «попередников» – киевский эксперт

09.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Новая киевская власть взяла под арест экс-депутата Рады Сергея Пашинского с целью получить от него, как от ключевой фигуры в коррупционных схемах, полезную информацию о делах своих предшественников.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Думаю, что в старом режиме, в партии войны есть целый ряд фигур, владеющих информацией, обладающих связями, фактами. Они сами причастны и к оборонке, и к неоформленным спецоперациям, и подрывным действиям.

Пашинский – один из носителей информации. Давайте вспомним его винтовку. Этот человек очень много знает: про оборонный комплекс, о деребане собственности на Банковой, как это все отжималось. Я думаю, что он, как глава Администрации при господине Турчинове, много знает о подноготной, связанной с тем, как теряли Крым. Думаю, что он владеет информацией, кто и как сохранял собственность в Крыму», – считает он.

При этом Ермолаев отметил, что властям необходимо разобраться с предшественниками, которые использовали должностное положение для преследования собственных интересов и сделали из страны арену боевых действий.

«Такие как Пашинский будут интересны новому режиму, которому нужны убедительные доказательства того, что политика мира и нынешние переговоры являются исторической реакцией на подноготную с организацией войны, межгосударственным политическим договорняком. Война была договорной игрой, каждый имел свою выгоду», – резюмировал эксперт.

Отметим, что пока Государственное бюро расследований даже не подготовило подозрение экс-президенту Украины Петру Порошенко.

«На данный момент проекта подозрения бывшему президенту в ГБР нет», – заявил директор ГБР Роман Труба.