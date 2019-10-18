Пашинского не разрешили взять на поруки. Ему светят новые обвинения

18.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое решение коллегия судей приняла в пятницу.

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В суд поступило ходатайство защитника Пашинского Андрея Федура об изменении меры пресечения подозреваемому. Однако суд отклонил ходатайство.

Присутствующие встретили решение суда криками «Ганьба!»

12 октября защита Сергея Пашинского обжаловала его арест. 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.

Таким образом, суд в полной мере удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказал его защите в применении иной меры пресечения.

Ранее ГБР сообщило о подозрении Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса. Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.

Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки «Glock 19») и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

Пашинского хотели взять на поруки Александр Турчинов и Андрей Парубий, однако суд не разрешил этого.

Тем временем в ГПУ допускают Сергею Пашинскому, который встретил свой день рождения в СИЗО, трех новых подозрений в уголовных преступлениях.

«Уже на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой 3 производства, где может фигурировать этот бывший народный депутат. Кроме того еще есть достаточно материалов у органов досудебного расследования, в частности, Национального антикоррупционного бюро, которые уже расследуются и где также может быть фигурантом этот бывший народный депутат», — сказал генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала «1+1».