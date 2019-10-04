Пашинскому грозят 8 лет тюрьмы, но где он – неизвестно

04.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывшему нардепу Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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“Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения”, – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между Пашинским и гражданином Химикусом. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневои кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

Событие квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой потерей трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица (ч.1 ст. 121 УК Украины).

В 2017 году Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении тогдашнего народного депутата Украины Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой.

В 2018 году полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, которого 31 декабря 2016 года во время конфликта под Киевом ранил из огнестрельного оружия Сергей Пашинский.

Интересно, что ряд украинских СМИ сообщили о том, что Пашинский якобы покинул территорию Украины, хотя ни подтвердить ни опровергнуть такую информацию правоохранители не спешат.

Тем временем украинский юрист Анлрей Портнов, ставший одним из инициаторовы возобновления уголовного преследования Пашинского после потери им депутатского иммунитета, выразил удовлетворение произошедшим.

“Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Ждём меру пресечения”, – написал Портнов в своем иелеграм-канале.