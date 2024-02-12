Пашинскому светит 12 лет: «колесо генотьбы» добралось до самого одиозного «героя майдана»

Две новости прилетели из Киева – со второго раза карма таки догнала бывшего начальника департамента военно-технической политики Минобороны Украины Александра Лиева – он арестован по делу о хищении полутора миллиардов гривен на закупке снарядов для ВСУ.

Об этом деле я уже ранее писал, как о примере того, как в украинских реалиях можно «нагреть» воюющую армию и не сесть в тюрьму. Выходит, у всякого примера есть свой срок годности.

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Присел ли Лиев «на дорожку» перед долгим путешествием на зону или это лишь небольшой досадный эпизод в его бурной чиновничьей биографии, судить пока рано, поэтому просто запасаемся попкорном и ждем.

Куда интереснее и «жирнее» другая новость – СБУ, НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура взяли за жабры «священного монстра» постмайданной Украины Сергея Пашинского – ранее всесильного и неприкасаемого, а сейчас просто влиятельного и «авторитетного» экс-нардепа от «Батькивщины» Тимошенко и Народного фронта Яценюка, главу администрации «кровавого пастора» Турчинова в недолгую бытность того и.о. президента Украины.

Пашинский, если кто забыл, это тот самый человек, который носит с собой секреты «расстрельного майдана» – именно он по ряду показаний свидетелей завозил на «Козье болото» в Киеве снайперскую винтовку, из которой предположительно стреляли по боевикам, попавшим потом в «небесную сотню».

А еще в анамнезе у Пашинского долгая и мутная история с судебной тяжбой по поводу предновогодней стрельбы в некоего Валерия Химикуса, которому спесивый киевский «боярин» походя прострелил ногу, не поделив с ним дорогу.

И все эти более чем серьезные в любом нормальном обществе эпизоды сошли Пашинскому с рук. Представить себе его на скамье подсудимых было почти что невозможно, даже тогда, когда в начале правления Зеленского он все-таки ненадолго угодил в СИЗО, выйдя оттуда триумфатором. И после этого о нем надолго забыли.

И взяли его совсем не по этим делам, как мог бы кто-то подумать. Из закромов украинской правоохранительной машины извлекли изрядно покрытый пылью эпизод, связанный с еще одним полузабытым героем минувших дней – сбежавшим в Россию олигархом времен Януковича Сергеем Курченко.

Пашинскому, Курченко и четырем их неназванным сообщникам предъявили за незаконное присвоение нефтепродуктов и нанесение государству почти 1 млрд гривен убытков путем продажи «налево» 97 тысяч тонн конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды ВСУ. Всем шестерым грозит до 12 лет тюрьмы – в том случае, конечно, если дело доведут до конца, а не как обычно, развалят за взятки по дороге.

«В 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Сергея Курченко — олигарха времен Януковича, сбежавшего из Украины в РФ. Как установило следствие, с помощью политического лобби бывшего народного депутата эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру экс-депутата. По указанию фигурантов дела, должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер экс-депутата. По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы. Для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы нуждам Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме. Но МО получило всего 1,6% из т.н. “нефтепродуктов Курченко”. Все остальные – это были нефтепродукты закупленные у той же группы компаний, которая, в свою очередь, закупала их в России и Беларуси. В то же время фигуранты реализовали такую же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое дешевле, чем на Вооруженные силы. По убеждению следствия, бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок, используя свое влияние и админресурс в отношении государственных предприятий, судебных и правоохранительных органов, причастных к конфискации этих нефтепродуктов. В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства вышеупомянутых нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации. Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства к тому времени уже были присвоены участниками преступной организации», – говорится в релизе «Избушки».

Извините за длинную цитату, но в этом тексте прекрасно все. В первую очередь, невероятный цинизм, с которым выкормыш Януковича и «герой майдана», якобы победившего этого самого Януковича, в четыре руки годами обворовывали государство, на публику изображая смертельных врагов и метая громы и молнии в снесенный «революцией гидности» «преступный режим». И пока остригаемые ушлыми дельцами от переплетенной с коррупционным бизнесом политики бараны верили накручиваемой им на уши лапше, бенефициары воровства богатели, посмеиваясь над лохами. Как говорится «е***ем друг дружку, а деньги – в кружку»

Речь идет о событиях 2014 года, когда арестованная нефть, принадлежавшая беглому олигарху Курченко, была выкачана и продана компаниями, близкими к Пашинскому и его соратнику Сергею Тищенко.

«Пашинский вломился на предприятие с какими-то пітріотами АТОшниками и забрал эту нефть. Вскоре ее начали продавать под предлогом удовлетворения нужд АТО. Жену Тищенко назначили распоряжаться этим процессом, – вспоминает одно из украинских изданий подробности той аферы. – Вместо бесплатной передачи нефтепродуктов, которые принадлежат государству, они продали их Минобороны на сумму 317 млн грн, ещё и по цене в два раза дороже, чем закупочная. А в 2017 году суд постановил вернуть в доход государства все 97 тысяч тонн нефтепродуктов. Однако, возвращать уже было нечего, все украли».

Впрочем, для тех кто в теме, и эти подробности не новость. Сама фамилия «Пашинский» является на Украине в некотором роде нарицательной, как символ самого отвратительного лицемерия, прикрываемого «патриотическим» красным словцом и парадной вышиванкой.

Пашинскому не впервой зарабатывать на войне и военных подрядах. В более «вегетаринские» времена «АТО» при Порошенко его компании прославились как поставщики в ВСУ негодных минометов «Молот», которые уничтожали не врагов, а самих ВСУшников, взрываясь в руках артиллеристов. Люди гибли, а на счетах «героя майдана» исправно оседали новые миллионы долларов.

Уже в нынешнюю войну имя Пашинского неожиданно всплыло в западной прессе – и снова как символ дичайшей коррупции. Летом 2023 года New York Times опубликовало расследование, в котором сообщалось, что компания, связанная с Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ. Сообщалось также, что Пашинский возглавляет Украинскую ассоциацию торговли оружием, и через его компанию Украина получала первые партии западного оружия, еще до того как эти поставки не взяли в свои руки натовцы и правительства западных стран.

Издание утверждало, что “схема” закупки снарядов, патронов и бомб по всей Европе предусматривала перепродажу оружия большому количеству посредников, что в результате привело к значительному увеличению цены, прежде чем оружие попадало на Украину. Также сообщалось, что продажи компании Пашинского “Украинская бронетехника” составили за 2022 год рекордные более 350 миллионов долларов по сравнению с 2,8 миллиона долларов за год до войны.

Уже в начале нынешнего года эхо той публикации NYT докатилось до Минобороны Украины, которое отстранило от должности директора Департамента военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Министерства Томаса Нахкура.

Сегодня же к Пашинскому пришли с обыском детективы СБУ и НАБУ. Сам он поначалу тиснул в соцсети гневный пост, а затем объявил вручение ему подозрения «фейком», ехидно поинтересовавшись «откуда анонимные телеграм-каналы узнают подробности следственных действий».

Как это откуда? Знамо дело – те, кто сейчас воюют с Пашинским, учились там, где он преподавал. И сейчас мы наблюдаем апофеоз яростной борьбы жабы с гадюкой. Борьбы, в которой не вызывает сочувствия ни одна из сторон.