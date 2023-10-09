Пашинян бросил Армению в пасть Турции и Азербайджану – эксперт

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Своей прозападной политикой премьер Никол Пашинян обрёк Армению на противостояние с Турцией и Азербайджаном в одиночку, однако – таков выбор армянского народа.

Об этом на канале клуба «Книжный день» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армянское государство, стоит под угрозой его существования – как таковое, потому что Пашинян открыто взял курс на интеграцию в западное сообщество. Вопрос устранения военной базы – это вопрос короткий. Я полагаю, что очень скоро он будет добиваться ухода российской базы из Гюмри, выхода из состава ОДКБ и выхода из единой системы противовоздушной обороны. Когда это произойдёт? Полагаю, исходя из темпов развития ситуации, в ближайшие год-полтора», – отметил он.

«Ну а дальше… армянский народ будет решать судьбу своей безопасности один на один с Турцией и Азербайджаном. Это его право, это выбор армянского народа. Я не могу его оценивать, судить и прочее. Если они так хотят, это их право, пусть их защищают Штаты и французы. Очевидно, это намного более серьёзные солдаты», – иронически резюмировал Сивков.