Пашинян готов отдать Карабах и юг страны в обмен на базы НАТО на остатках Армении

События на Южном Кавказе развиваются стремительно, и судя по последним заявлениям руководства Армении, ожидается окончательная сдача Нагорного Карабаха Азербайджану. После этого будет обязательно поставлен вопрос о целесообразности нахождения миротворцев в Арцахе и российской военной базы в Гюмри.

Похоже, что угроза начала новой широкомасштабной войны, и приготовления к ней со стороны Баку, не только испугали официальный Ереван, но и ускорили осуществление капитуляции Николом Пашиняном, условия которой уже заранее оговаривались во время антироссийского шабаша в Праге в октябре прошлого года.

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Делается это с целью не допустить размещения миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном, так как это будет означать усиление военного присутствия России в республике, и в связке с миротворцами в Арцахе и существующей военной базой – укрепит позиции Москвы в Закавказье в целом.

Чтобы не был реализован подобный сценарий, на который сначала 20 марта во время визита министра иностранных дел Арарата Мирзояна в Москву Ереван предварительно согласился, и идёт окончательная сдача Нагорного Карабаха в обмен на признание Баку границ Армянской ССР 1991 года.

Делается это для того, чтобы якобы спасти этим шагом саму Армению и в особенности Сюникский район от возможной оккупации азербайджанской армией, где Баку с Анкарой планируют пробить Зангезурский коридор. Для этого в ход пошло заявление армянского премьера о том, что РА признаёт территориальную целостность Азербайджана в надежде, что Ильхам Алиев пойдёт навстречу и подтвердит то же самое в отношении Армении.

«Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения. Мир возможен, если в наших международных отношениях мы зафиксируем, что признаем Республикой Армения территорию в 29 800 квадратных километров, более конкретно — территорию Армянской ССР, и что у нас нет никаких территориальных претензий ни к какой стране, и никогда не будет», — озвучил свою позицию по мирному урегулированию Пашинян.

В случае иного варианта, уверен он, Армении никто не позволит развиваться, а соответственно – и нужно отказаться от каких-либо претензий на Нагорный Карабах, что будет означать ликвидацию непризнанной республики с соответствующими последствиями для местной армянской диаспоры. По сути, Пашинян навязывает общественному мнению эту ложную дилемму, чтобы добиться своего.

Подобные идеи, кстати, идут вразрез с российским планом мирного урегулирования, в котором Арцах предполагается оставить, как и армянскую диаспору, под защитой миротворцев, отодвинув решение этой проблемы на долгосрочную перспективу.

В Азербайджане, кончено, также заинтересованы в скорейшем разрешении «армянского вопроса» и в уничтожении Арцаха, даже как автономии. Поэтому Ильхам Алиев уже выставил сейчас ультиматум, заявив, что армяне, проживающие в Карабахском регионе, должны выбирать – «или принять гражданство Азербайджана, или искать другое место для проживания». Расчёт, конечно, строится на том, что будет полный исход всей диаспоры с территории Карабаха.

При этом в Ереване согласны и на это, так как в правительстве уже обсуждаются возможности обращения к международным организациям и западным партнёрам с просьбой помощи в деле строительства новых населённых пунктов в самой Армении для репатриантов из Карабаха. Об этом открыто говорят и многие депутаты, и политические деятели республики.

Но большой вопрос при этом, пойдет ли на такой размен правящая азербайджанская элита, ограничившись лишь Арцахом, ведь в официальной пропаганде многие территории и Сюникский район Армении уже называются «Западным Азербайджаном». Может так статься, что планы дальнейшей экспансии Ильхама Алиева простираются намного дальше, и ликвидация непризнанной республики будет лишь дополнительным толчком для нового наступления.

Именно поэтому армянский премьер хитрит, пытаясь усидеть на нескольких стульях сразу, и не получив окончательного ответа из Баку на свои предложения, еще продолжает спекулировать на возможном размещении миссии ОДКБ на своих рубежах. Ему нужен этот фактор – как для подстраховки, так и в качестве инструмента давления на Ильхама Алиева.

«Не только Россия готова, но и Армения. Мы определили круг своей обеспокоенности, или нашего желания. Наше стремление в том, чтобы миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона. Мы продолжаем обсуждения в этом направлении», – сказал Пашинян, отвечая на вопрос о готовности РФ разместить миссию ОДКБ на территории Армении.

«Смотри – если не пойдёшь на предложенный вариант, на границе с Азербайджаном появятся новые российские силы», – как бы говорит этим своему коллеге Пашинян.

А бояться армянскому премьеру есть чего, так как, несмотря на пораженческие настроения и стремление Еревана пойти на окончательную капитуляцию в пользу Баку, азербайджанская сторона продолжает наращивать силы. Так, по сообщению азербайджанской оппозиции, которую никто пока не опроверг, Ильхам Алиев дал поручение главе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсале Ибрагимову приступить к мобилизации резервистов.

Это как раз говорит за то, что Баку не собирается останавливаться на достигнутом, и вся эта игра Пашиняна, подталкиваемого Вашингтоном, может привести к оккупации части самой Армении и к потере суверенитета. К этому ведёт и его формула, что «дальнейшая судьба страны зависит от отношений с Анкарой и Баку». И прологом к такой национальной катастрофе является желание правящей либеральной верхушки открыть армяно-турецкую границу, так как подобный шаг якобы откроет «окно» в Европу.

Достаточно точно о таких метаниях сказал армянский телеграм-канал «Цицак»:

«Пашинян загнан в угол. Он торгуется, понимая, что усиление антироссийской истерии может стать его «лебединой песней». Отсюда – отчаянная попытка откупиться Арцахом. Но как поется в другой песне, «нам не нужно твое золото и корона твоя из клена» – США пришли на Кавказ за всей Арменией, а Пашиняну уготована роль Фауста, который продаст и свою душу, и душу Армении дьяволу».

И Запад специально ведёт данный процесс к подобной развязке, так как ликвидация Арцаха и открытие границы с Турцией даёт возможность выдавить российские военные силы из Армении и Карабаха. Ведь компрадорская элита обязательно вслед за этим потребует удаления как миротворцев, которым уже будет некого и нечего защищать, так и базы ВС РФ в Гюмри.

А для раскрытия Зангезурского коридора, по которому потом потечёт казахстанская нефть и ресурсы Центральной Азии через Турцию в ЕС, в Брюсселе и Вашингтоне готовы закрыть глаза и даже согласиться на оккупацию азербайджанскими войсками Сюникского района Армении. Ну а для «сохранения стабильности» на оставшейся от РА территории обязательно будут размещены уже базы НАТО и не факт, что это будут именно турецкие силы.

К сожалению, армянской оппозиции не хватает силы для предотвращения данных планов, а также для мобилизации критической массы недовольных в стране. Это показали события 2021-22 годов, и во многом это связано с деморализацией и пассивностью значительной части населения после поражения войне, а также с деградацией экономики и отсутствием необходимого потенциала.

На это играет и то обстоятельство, что геополитическая переориентация Армении в сторону США и ЕС шла уже многие годы под видом «многовекторного курса», и сейчас мы наблюдаем лишь завершение начатого процесса. Именно поэтому так смело Пашинян после встречи в Берлине с Шольцем ужесточает санкции в отношении России, идя на пресечение «серого импорта».

Да, сейчас в парламенте Армении идут скандалы и драки сторонников Пашиняна с оппозиционными делегатами, но сейчас необходима единая программа действий и требований, которая консолидировала бы все силы, выступающие против позорной капитуляции страны и сдачи Арцаха. И если внутри республики в ближайшем будущем не произойдут кардинальные изменения, то трагические последствия от проводимого гибельного курса для всего народа будут неизбежными.