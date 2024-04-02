Пашинян готовит почву для выдворения российских пограничников

02.04.2024 09:20
  (Мск) ,
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Армения, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


5 апреля в Брюсселе армянский премьер Никол Пашинян встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В экспертных кругах считают, что Ереван пытается получить гарантии безопасности от Запада, но призывают не ждать прорыва от переговоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

5 апреля в Брюсселе армянский премьер Никол Пашинян встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном...

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«Ереван хочет снизить свою зависимость от России, в первую очередь речь идет о военно-политическом и военно-техническом аспектах. Соответственно, Еревану нужны гарантии безопасности от других крупных игроков. В этом смысле особенно важно взаимодействие с США, которые лидируют в НАТО, у которых есть прямой канал связи с турецким руководством», – сказал «Известиям» заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. говорит, что Армения намерена совершить внешнеполитический разворот.

По его словам, речь идет о начале контактов, в ходе которых Ереван зондирует почву и предлагает себя.

«Я думаю, на нынешнем этапе армянское руководство будет довольно, если по итогам встречи Вашингтон хотя бы в устном формате пообещает реагировать на угрозы республике со стороны Баку и Анкары. Если это произойдет, то, вероятно, команда Пашиняна примется более активно «расчищать площадку», то есть выпроваживать российских пограничников, денонсировать какие-то двусторонние соглашения с Россией, как-то еще дистанцироваться от Москвы», – резюмировал аналитик.

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