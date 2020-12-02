Пашинян и Путин обменялись любезностями на виртуальном саммите ОДКБ

02.12.2020, Москва, Максим Карпенко

На протяжении всех 44-х дней боевых действий в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян был на связи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сам Пашинян сообщил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая прошла в формате видеоконференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пашинян также поблагодарил Путина за размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

«Российский миротворческий контингент, дислоцированный вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и по Латинскому коридору, который обеспечивает связь между Арцахом и Арменией, сегодня является гарантом сохранения мира и безопасности в этом регионе. В этой связи хочу особо отметить исключительную роль президента России Владимира Путина. На протяжении всех 44-х дней военных действий мы находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты жизни людей. С Владимиром Владимировичем мы и сегодня очень тесно работаем для решения таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и удерживаемыми лицами и телами погибших», – заявил Пашинян.

Путин, в свою очередь, заявил, что решение о передаче части территорий Нагорного Карабаха Азербайджану в обмен на мир – это мужественное решение Пашиняна и призвал поддержать его:

«Действительно, Армения и армянский народ пережили сейчас очень сложный период в своей истории. Руководство Армении, председатель правительства, премьер-министр вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Должен сказать, что эти решения, конечно, болезненные, но необходимые, и требовали большого личного мужества премьер-министра. Это очевидные вещи. Каждый из присутствующих на совещании понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он эту ответственность на себя взял. Наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации», – сказал Путин.