Пашинян избивает собственный народ, заявляя о неизбежном выходе из ОДКБ

Антироссийские действия армянской власти достигли в минувшую среду своего апогея, когда премьер-министр Никол Пашинян на заседании парламента заявил о намерении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

О последних событиях в Армении – новый материла международного обозревателя «ПолитНавигатора» Айнура Курманова.

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В своей речи, отвечая на критику оппозиционного депутата, Пашинян подчеркнул, что недовольство ОДКБ со стороны Армении не является новостью. Он заявил:

«Мы выйдем, вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? Не беспокойтесь».

Такой ответ был предсказуем и вполне возможно, сама эта сцена была заранее спланирована, чтобы выдать новую порцию антироссийской риторики в стенах Национального собрания и таким образом оказать дополнительное давление на Кремль и выслужиться перед Белым домом.

Правда, тут же пошли отговорки представителей правительства, которые стали быстро отматывать ситуацию обратно. Так, министр иностранных дел Арарат Мирзоян в присутствии премьер-министра объяснил депутатам и журналистам его же слова о неизбежном уходе из ОДКБ.

«Премьер-министр Армении не заявлял, что мы выходим из ОДКБ. Премьер сказал, что мы решим, когда выйдем. Но обратно не вернемся. Он сказал это – ни меньше, но и ни больше. Если кто-то утверждает, что премьер заявил о том, что Армения выходит из ОДКБ, тот ошибается, и это легко доказуемо», – подчеркнул Мирзоян.

Но это уже мало кого успокоило, так как подобный демарш Никола Пашиняна был вовсе не случаен и связан был напрямую с тем, что днём раньше 11 июня по итогам заседания стратегического диалога между представителями Еревана и Вашингтона стороны приняли совместное заявление. Согласно тексту документа, который был опубликован в армянском издании News.am, правительства двух стран решили повысить уровень партнёрства.

«В ходе итоговой встречи Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили видение углубления связей в наступающем году, которое будет сформулировано в Меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до комиссии Стратегического партнерства», — указывается в тексте совместного заявления.

Поэтому правящая армянская верхушка, праздновавшая после этого, воодушевившись, решила сделать еще один шаг по пути окончательного геополитического разворота в сторону Запада, а выпад Пашиняна должен был свидетельствовать о том, что прежние обещания перед Вашингтоном о разрыве военно-политического сотрудничества с Москвой остаются в силе.

Интересно, что этот выпад случился на следующий день после того как в армянском парламенте поприсутствовал американский посол и объявил о достигнутых соглашениях в деле развития стратегического партнёрства. Об этом, в частности, открыто говорит общественный деятель и координатор «Антинацистского фронта Армении» Айк Айвазян, акцентируя внимание на сложившейся системе внешнего управления.

«Вчерашний демонстративный визит посла США в Национальное собрание Армении был осуществлен для того, чтобы показать, что властью в Армении является она, и решения в Армении тоже принимает она. Она решает, будет ли в Армении парламентский кризис или нет, она решает, будут ли в Армении внеочередные парламентские выборы или нет, и, наконец, она решает, будет ли в Армении смена власти или нет. Как только все четко осознают эту реальность, борьба станет гораздо более эффективной», – отмечает политик.

Оправдываться же члены правительства стали только после того, как возле здания парламента протестные массы по призыву оппозиции и движения «Тавуш во имя Родины» вышли на митинг и устроили массовую потасовку с полицией, пытаясь пробиться к депутатам. В итоге силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дубинки, а провокаторы из сторонников Пашиняна в красных беретах стали закидывать митингующих бутылками, палками и камнями.

В итоге 98 человек из числа протестующих были госпитализированы, а еще более сотни человек было задержано. Сейчас прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовных дел за организацию «массовых беспорядков» в отношении шестерых лидеров. И это несмотря на то, что в тюрьмах уже находится несколько десятков известных активистов и общественных деятелей.

И, скорее всего, такую реакцию в руководстве Армении ожидали заранее, так как к площади подогнали большое количество подразделений полиции и отрядов ОМОНа. И избиение протестующих тоже входило в план этого дня, так как таким образом клика Пашиняна хотела преподать недовольным жёсткий урок, применив силу.

При этом армянский премьер похвалил полицию за решительные действия на улице Демирчян, отвечая на вопросы журналистов, заявив, что «любой государственный орган Армении должен выполнять возложенные на него законом функции».

И это понятно, так как МВД стало главной опорой нынешней власти в Армении, из которой еще будут формировать отряды национальной гвардии, и они будут подчиняться уже лично Пашиняну. Не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что они будут активно сейчас использоваться против всех митингующих в стране, а правящая верхушка взяла курс на осуществление крупномасштабных репрессий и зачисток.

За это говорят факты многочисленных арестов, в том числе жителей, экс-чиновников уничтоженного Арцаха и эпизоды гонений на церковь за её роль в сегодняшних протестах по всей стране. Не случайно, что в этот день, 12 июня, Католикос Великого Дома Киликийского Арам I оказался с визитом в Ватикане, где встретился с папой Римским Франциском, в том числе, чтобы уберечься от репрессий и заручиться поддержкой в случае судебной расправой над армянской церковью.

Не зря Пашинян обвинил оппозицию в попытках использования многочисленных беженцев для организации акций в Ереване, да еще и за деньги.

«Знаете почему? Потому что вам плевать на судьбу Нагорного Карабаха. Так как вы здесь проводили митинги и собиралось не более 3-4 тысяч человек, вам нужны были участники. Настолько натравили жителей Нагорного Карабаха против правительства и народа Армении… Вам они с 1998 года были нужны для удержания власти, сегодня вы их привели как материал для митинга, за 5 тысяч драмов», – прокричал Пашинян на заседании парламента.

Таким образом движущей силой массовых выступлений объявляются карабахские беженцы, а не коренные жители республики. И, конечно, это делается с целью дискредитации протестов. Правда, сомнительно, что такой приём сейчас будет эффективным в ситуации массового недовольства в стране.

Интересное мнение по поводу последних крупных протестов высказался российский политолог Никита Мендкович, который считает, что нужно присмотреться к характеру нынешнего движения. Но всё же сам факт широкомасштабных выступлений уже не сможет изменить ситуацию к худшему.

«Принципиальное отличие текущих протестов от тех, что шли с 2020-го, когда Пашинян начал сливать Карабах, – только наличие харизматичного лидера, Вазгена Галстаняна (архиепископ Баграт). Но я не преувеличиваю роль личности в истории и не спешу рассуждать, чем новый и интересным это может кончиться. Пар снова может уйти в свисток.

Никакого «российского следа» за протестами не просматривается, что я категорически порицаю – надо влиять на обстановку. Да, Галстанян публично обещал наладить отношения с Москвой. Но, судя по открытым данным, он учился в Великобритании и у него есть британская награда. Но при этом прозападная пресса его последовательно атакует… Поэтому, как и куда могут пойти дела – нужно еще долго отслеживать и вникать. На мой взгляд, главный позитив здесь в том, что протесты ситуацию уже вряд ли смогут ухудшить», – говорит Мендкович.

И действительно в череде таких предательств, когда Армения постепенно занимает место Грузии периода Саакашвили на Южном Кавказе благодаря политике Пашиняна, трудно вообразить, что нынешняя массовая кампания может превратиться в некую «цветную революцию», так как Вашингтон, Брюссель и Лондон, наоборот, заинтересованы в сохранении нынешнего режима в республике.

Не хотят этого и в Анкаре и Баку, так как передача без боя спорных территорий, в том числе и исконных армянских, входивших в состав Армянской ССР, в ситуации, когда более 30 армянских сёл находятся под контролем, читай под оккупацией азербайджанских войск, более чем выгодно «тюркскому миру». Ведь там лелеют надежду открытия Зангезурского коридора, что создаст дополнительную ветку в Транскаспийском маршруте и откроет ворота для Турции и НАТО к побережью Каспия.

Поэтому на заседании парламента Пашинян заговорил о возможном открытии коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора, как, собственно, и о делимитации границы, а это существенный шаг в деле последующей передачи под контроль Баку части Сюникской области.

Не надо забывать, что окончательный выход из ОДКБ – очень важный шаг для Запада, так как расшатывает всю систему безопасности на постсоветском пространстве и создаёт прецедент и развязывает руки той же Астане, которая становится следующей в очереди на выход. Не зря Касым-Жомарт Токаев налаживает тесное сотрудничество с Николом Пашиняном, так как переход Армении на сторону НАТО не только вкладывает последний пазл в Транскаспийский маршрут, но и сразу же создаёт геостратегический мост для англосаксов в сторону Центральной Азии.

Соответственно, в Вашингтоне сейчас будут беречь армянского премьера и камарилью для того, чтобы они совершили всю черновую работу и вывели окончательно страну из ОДКБ с ликвидацией военно-политического присутствия России на Южном Кавказе. Только после этого Пашиняна могут списать в утиль, поставив других лиц из скамейки запасных.

Что же касается выхода Еревана из организации, то к этому всё уже шло, так как в феврале прошлого года Пашинян объявил о заморозке участия Армении в организации, обвинив ОДКБ в неспособности помочь стране в решении карабахского конфликта. Еще одним шагом, свидетельствующим о намерении Армении дистанцироваться от ОДКБ, стало решение не участвовать в финансировании деятельности организации в 2024 году. 8 мая пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян официально заявила об этом решении.

Таким образом, выход Армении из ОДКБ представляется не как случайный шаг, а как результат длительного процесса и остановить это смогут только народные массы, если успеют полностью проснуться.