Пашинян может спровоцировать войну в Нагорном Карабахе – военкор Коц

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян может спровоцировать конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы свалить поражение на Россию. Сегодня он напоминает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили накануне войны с РФ и идёт по той же тропе, что и Украина.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня ощущение того, что Пашинян хочет спровоцировать какой-то небольшой конфликт, который закончится поражением армянской стороны, чтобы свалить потом это поражение на Российскую Федерацию. Пашинян вообще мне сегодня напоминает чем-то Саакашвили накануне пятидневной войны 2008-го года. Та же обвинительная риторика, тот же марафон просто интервью по западным СМИ, одно за другим у Пашиняна пошло – и о своем разочаровании в России он говорит, о том, что не надо было исключительно на нее надеяться, смотрит он туда, где обычно солнце садится. В общем, история знакомая и по Грузии, и по Украине», – заключил Коц.