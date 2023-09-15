Пашинян может спровоцировать войну в Нагорном Карабахе – военкор Коц

Анатолий Лапин .  
15.09.2023 22:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 95
 
Армения, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нагорный Карабах, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал


Премьер-министр Армении Никол Пашинян может спровоцировать конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы свалить поражение на Россию. Сегодня он напоминает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили накануне войны с РФ и идёт по той же тропе, что и Украина.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может спровоцировать конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы свалить поражение на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У меня ощущение того, что Пашинян хочет спровоцировать какой-то небольшой конфликт, который закончится поражением армянской стороны, чтобы свалить потом это поражение на Российскую Федерацию. Пашинян вообще мне сегодня напоминает чем-то Саакашвили накануне пятидневной войны 2008-го года.

Та же обвинительная риторика, тот же марафон просто интервью по западным СМИ, одно за другим у Пашиняна пошло – и о своем разочаровании в России он говорит, о том, что не надо было исключительно на нее надеяться, смотрит он туда, где обычно солнце садится. В общем, история знакомая и по Грузии, и по Украине», – заключил Коц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть