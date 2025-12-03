Пашинян останется по сценарию Майи Санду: Каллас пообещала, что выборы в Армении пройдут, как в Молдове

Евросоюз намерен бороться с оппозиционными силами в Армении так же,  как и в Молдове. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на заседании Совета партнёрства ЕС–Армения в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия и ее сторонники уже активизируют кампанию в Армении по ее дезинформации в преддверии парламентских выборов в следующем году. Мы видим те же сети, которые были развернуты в Молдове. Так что схема действий та же самая. Финансирование ЕС обеспечит анализ, обнаружение и реагирование на иностранное вмешательство», – сказала Каллас.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос добавила, что ЕС выделит 5 млн евро «на активизацию регионально сотрудничества поддержку гражданского общества и независимых СМИ».

Напомним, что предвыборная кампания в Молдове в этом году проходила в условиях жестких репрессий в отношении оппозиции. Производились аресты и задержания. Башкана Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы.

После фальсифицированной победы партии прозападной президентки Майи Санду гонения продолжились. Оппозиционные политики сейчас вынуждены сворачивать свою активность и уходить даже с выборных должностей примаров.

Даже пенсионеров, купивших по дешевке хлеб в рамках предвыборной кампании, власть сейчас обкладывает огромными штрафами «за электоральную коррупцию».

