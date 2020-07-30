Пашинян отмазывается от обвинений в русофобии

30.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

18 июля российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале обращение к администрации Пашиняна, обвинив «революционных» политических деятелей в предательстве России, распространении русофобии, повсеместном насаждении западных НКО, отказе признать Крым российским прикрываясь интересами Армении, при полной зависимости от северного союзника по ключевым вопросам.

Текст обращения получился очень эмоциональным и бил по болевым точкам политики Пашиняна и его окружения. На Симоньян моментально обрушилось диванное воинство армянских майдаунов, развернувших в соцсетях травлю российской журналистки.

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Симоньян было предложено сменить фамилию, прекратить считать себя армянкой, навсегда забыть об Армении, а ещё лучше – тихо исчезнуть в небытие, «чтобы не позорить великую армянскую нацию».

По упоротому мнению большинства комментаторов из группы поддержки Пашиняна, Симоньян в принципе не имеет права считать себя армянкой, поскольку не знает (по её же признанию) армянского языка и считает Россию своей родиной.

«Настоящие армяне», по мнению национал-отморозков, «считают своей родиной исключительно Армению, где бы они ни жили».

Маргарита Симоньян.

Исходя из этой туповатой и подловатой логики, пашиняновским нацикам следует также исключить из списка армян Шарля Азнавура, певицу Шер, теннисиста Андре Агасси и множество других знаменитых представителей диаспоры, не знающих языка предков и вспоминающих об Армении разве что во время просмотра телевизионных новостей, но тогда «истинным армянам» не останется причин для гордости – сами-то они вместе со своими политическими кумирами никто и звать никак.

Примечательно, что к обществу хулителей Симоньян присоединились не только юные дятлы, ведущие рассеянный образ жизни, для которых запах горящих покрышек и дикие пляски на майданах – смысл жизни и лучшее времяпровождение.

К травле присоединились даже некоторые армянские журналисты, работающие в России. Так, например, журналист и политический обозреватель портала «Кавказский узел» Карен Мирзоян опубликовал истеричный, глупый и полный оскорблений, ответ Симоньян и всей России, более приличествующий лояльному укрожуру, вызывавший законное недоумение: что забыл в «имперской» России этот нацик, русофоб и сочувствующий бандеровцам борзописец?

28 июля, выдержав паузу, к диванным обличителям Маргариты Симоньян присоединился сам майдан-премьер Пашинян.

Несмотря на внешнее спокойствие, майдан-премьер как бы снисходительно повторил в пониженной тональности все тезисы своего фан-клуба. Подобный приём в дискуссии обычно применяется для того, чтобы с позиций взрослого дяди выставить оппонента неразумным ребёнком, не понимающим фундаментальных вещей.

Из всего словоизвержения Пашиняна можно выделить три основных пункта, где он, мягко говоря, лукавит и фарисействует.

Комментируя заявление Симоньян о демонстративном осуждении властями Армении «неизменного союзника России» экс-президента Роберта Кочаряна, Пашинян сказал следующее:

«В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер – это армянский народ. Это очень важный нюанс».

Такое ощущение, что Пашиняну или плохо перевели обращение Маргариты Симоньян, или он совсем худо понимает по-русски.

В обращении как раз нет никаких претензий к народу Армении. И без пояснений Пашиняна понятно, что народ Армении – союзник и партнёр России.

Роберт Кочарян.

Беда в том, что последние два года Армению представляют и определяют её внешнюю и внутреннюю политику безответственные болтуны и демагоги, апологеты «западного курса», ворвавшиеся с улицы в кабинеты власти и покрошившие государственные устои вместе со связями связи в мелкий винегрет кавалерийским наскоком.

Народ Армении не выбирал Пашиняна – во власть его втащила на руках толпа ереванских хипстеров и радикалов, совершив государственный переворот и устранив законно избранную власть, не спрашивая мнения народа.

Пашинян не представляет никого, кроме кучки воспалённых подростков, западников и русофобов. О политике нового армянского руководства в России судят не только по словам, но и по делам, а они-то как раз и не внушают доверия и оптимизма.

Из слов Пашиняна выяснилось, что западные НКО в Армении начали появляться при Кочаряне и Саргсяне, и «если они были такие пророссийские, то почему не закрыли западные НКО», – внимательно вопрошает майдан-премьер.

На первый взгляд, всё так. НКО в Армении действительно появились при Кочаряне и Саргсяне, а щупальца Сороса – и того раньше – при Тер-Петросяне.

Умалчивает Пашинян о самом главном: именно западные НКО в Армении спонсировали и организовали поддержку в западных медиа «революции любви», благодаря которой уличный горлопан стал премьер-министром республики.

Обходит дальней стороной и тот факт, что правительства Кочаряна и Саргсяна не наводнили соросята и другие агенты иновлияния, тогда как в правительстве Воваевича агенты западных НКО сидят друг у друга на головах и дёргают за рычаги экономики, финансов, юстиции, внешней политики и государственной безопасности.

В России тоже действуют некоторые западные НКО, вот только соросовские гадюшники из России давно изгнаны, а влияние на общество тех, что остались, нейтрализовано Законом «Об иностранных агентах» и обязательным требованием раскрывать источники финансирования.

В Армении, возглавляемой Пашиняном, ничего этого и близко нет, так что Соросу никто не мешает дёргать за верёвочки расставленных на ключевые должности марионеток.

В правительстве Армении практически не осталось людей, симпатизирующих России. В республиканском парламенте единственной условно пророссийской фракцией оставалась «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, но его лидера в июне 2020 года лишили депутатской неприкосновенности, чтобы возбудить против оппозиционера уголовные дела.

В 2019 году фракция Царукяна внесла на рассмотрение нардепов законопроект, ограничивающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, однако документ был успешно провален парламентским большинством с подачи активистки ЛГБТ Лилит Мартиросян, возглавляющей НКО Right SIDE под крышей Сороса и влиятельной общественной организации германских трансгендеров TGEU.

Получается, что под «народом Армении» Пашинян подразумевает исключительно своих соратников, поклонников и агентов западного влияния.

Упоминая о Крыме, Пашинян объяснил, что Армения до сих пор не признала Арцах (Нагорный Карабах), хотя и не оставила его без защиты. Но ведь и Россия не признала Арцах, так почему же Армения должна признавать Крым раньше армянской территории? – вопрошает обиженный премьер-министр.

Есть в этой проблеме с признанием Нагорного Карабаха многочисленные нюансы. Например, то, что непризнанная республика, в результате войны с Азербайджаном захватила не без помощи Армении и включила в свой состав несколько азербайджанских районов, никогда не входивших в состав Армении или Нагорного Карабаха.

Согласно мадридским договорённостям, руководство Нагорного Карабаха должно было начать постепенную передачу этих территорий Азербайджану, что указано в первом пункте соглашения. Но именно за эту позицию уцепились пашиняновские путчисты, объявив Кочаряна и Саргсяна «предателями интересов армянского народа».

В настоящий момент в Ереване предпочитают не вспоминать об азербайджанских землях, являющихся причиной напряжённости и потенциальных военных конфликтов с Баку.

Вне всяких сомнений, отказ нового правительства Армении способствовать выполнению принятых ранее обязательств заводит в тупик мирные переговоры, провоцируя Азербайджан решать территориальный вопрос военным путём.

Что касается Крыма, то в Россию он вошёл не полностью – половина Арабатской стрелки и весь Генический район были отрезаны от Крымской области и переданы в Херсонскую вскоре после передачи полуострова с материковой частью УССР. Часть крымских земель до сих пор остаётся под бандеровско-меджлисовской оккупацией.

Нам ещё предстоит вернуть в состав России материковый Крым. Это как минимум.

Создаётся впечатление, что по вопросу принадлежности Крыма окружение Пашиняна страдает тяжёлой формой шизофрении, в частном порядке заявляя о поддержке претензий Украины. При том, что Украина неустанно поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией, что получило подтверждение и во время последнего пограничного столкновения.

С другой стороны, учитывая гибкие принципы грантоедов, сводящиеся к формуле «любой каприз за ваши деньги», не следует удивляться биполярочке, крепко укоренившейся головах окружения Пашиняна.

Таким образом, вместо признания собственных ошибок и перекладывания ответственности на предшественников, Пашинян лишний раз доказал своё враждебное отношение к России, присоединившись к травле российской журналистки, пусть даже в дипломатической форме. Впрочем, по другому и быть не могло. Майдаун – это диагноз.