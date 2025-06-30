Пашинян переоценил свои силы. Мы видим начало его конца – Мигранян
Армянский премьер Никол Пашинян, объявший войну Церкви, пересек красную черту.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Андраник Мигранян.
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«Пашинян сам себя загнал в ситуацию цугцванга. В шахматах этот термин описывает положение, при котором любой ход только ухудшает положение игрока. Он пошел на конфликт с Католикосом, причем на такой страшный, оскорбительный, омерзительный конфликт. И на конфликт с церковью как с институтом общества. Это, по-моему, начало его конца. Отойти от этого он не может, это его еще больше дискредитирует в преддверии выборов следующего года. Но своим конфликтом с церковью он уже перешел многие «красные линии». Что дальше? Арест Католикоса?», – сказал Миграннян в интервью «Московскому комсомольцу».
По его словам, Пашинян замахнулся на церковь, имеющую тысячелетнюю историю, на то, что было основой каждодневного существования народа, но явно переоценил свои силы.
«Если хам не встречает достойный отпор, он все больше и больше наглеет. Но здесь он неожиданно столкнулся с серьезным ответом на свои действия», – отметил эксперт.
Он считает, что Пашинян действует не сам по себе, а выполняет определенные указания турецких властей, которым не понравилась выступление католикоса в Швейцарии, где тот рассказал о трагедии Карабаха и армянского народа.
«Вероятно, Пашинян уже настолько уверовал в собственное величие, что решил, что он сможет подчинить себе церковь так же легко, как он уже подчинил судебную систему. Он как-то откровенно заявил, что в Армении нет ни одного судьи, который осмелится не выполнить его указания. Он начал свое правление с блокировки судебных помещений, изгнания и преследования судей, потому что Конституционный суд и многие судебные инстанции не хотели выполнять его приказы. Подмяв под себя суд, теперь он решил, что так же сможет подмять под себя церковь.
Тем более, что в Турции считают ААЦ одним из главных препятствий для «нормализации» отношений с Арменией. Церковь – это носитель памяти народа, его истории. В том числе и памяти о геноциде армян в Турции: ведь церковь причислила к лику святых все полтора миллиона жертв геноцида. Пока церковь обладает таким влиянием, дух сопротивления армянского народа будет трудно сломить. Церковь также носитель общеармянских культурных ценностей, а на территории Турции осталось очень много памятников армянской культуры. Турция требует забыть об этом», – резюмировал Мигранян.
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