Пашинян по приказу бросился в объятия Эрдогана. Цель – изгнать Россию из Южного Кавказа

Интересные события происходят на Южном Кавказе, когда в Ереване вдруг решили открыть Зангезурский коридор для Баку, а также активизироваться на турецком треке, ускорив процессы установления дружеских отношений с Анкарой. Делается это с одной целью – убрать российских пограничников и военных с территории Армении в интересах дальнейшего продвижения НАТО в регионе.

Ранее мы писали о том, что четыре–пять месяцев назад в Брюсселе, Вашингтоне и Берлине неожиданно замолчали о необходимости скорейшего подписания мирного договора между Ереваном и Баку и даже начали пичкать правительство Пашиняна оружием и пустыми обещаниями о неких «гарантиях», предлагая сыграть роль местной Украины.

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Тогда посреднические усилия европейских столиц в одночасье затихли, а все надежды Запада были обращены на возможность эскалации между Арменией и Азербайджаном, когда вынашивались планы спровоцировать азербайджанскую верхушку на отвоёвывание «Западного Азербайджана» и Сюника для того, чтобы создать очаг нестабильности, столкнув ещё лбами Тегеран с Анкарой и втянув в конфликт и иранские вооружённые силы.

Такой план англосаксы хотели реализовать после того как не удалось превратить Грузию во «второй фронт» против России, когда в Тбилиси наотрез отказались быть хворостом в огне, раздуваемым Западом. Новая же война между Арменией и Азербайджаном была запасным вариантом или синицей в руках для того, чтобы отвлечь Москву от украинского театра боевых действий, заставив её распылять свои силы.

Но эти устремления не увенчались успехом, так как в результате приезда Владимира Путина в Баку были достигнуты договорённости о недопустимости такого развития событий и решения всех спорных вопросов исключительно в региональном переговорном формате 3+3, исключая внешние силы и западные страны. На пике конфликта Ильхама Алиева с Эммануэлем Макроном и ЕС Азербайджан вполне согласился на такой вариант.

Теперь же после изменения конфигурации сил хозяева Пашиняна решили переиграть ситуацию и ускорить исполнение плана по интеграции Армении в «тюркский мир» уже в качестве недостающего звена и важного транспортного плеча для полноценного запуска Транскаспийского транспортного маршрута для вывоза в Евросоюз и США стратегического сырья, в том числе редкоземельных металлов – из Казахстана и Центральной Азии. Но, конечно, это только одна сторона медали.

Поэтому 12 октября на совещании правящей партии «Гражданский договор» Пашинян озвучил свою доработанную концепцию логистического проекта «Перекресток мира», в которой он признал необходимость запуска Зангезурского коридора.

«Мы готовы предоставить связь между западными районами Азербайджана и Нахчываном», – заявил Пашинян. И тут же попытался подкупить Москву, показав насколько ей будет выгоден данный маршрут через Сюникскую область. – Транзитные пути, по понятным причинам, имеют для России существенное и экономическое, и политическое значение, в том числе внешнеполитическое. Прохождение транспортных потоков через данную территорию может быть для нее приемлемым, если она продолжит иметь определенное влияние на управление ими. Это фактор, который мы должны учитывать», – подчеркнул армянский премьер.

Но тут же проговорился, почему это вдруг Ереван озаботился открытием прямого сообщения между Баку и Нахичеванью. Оказывается, ряд западных стран не хотят, чтобы транспортные потоки шли в основном через территорию Ирана из-за их напряженных отношений с этой страной. Ведь в прошлом году Анкара, Тегеран и Баку договорились о прокладке обходного маршрута по иранским землям, что тогда сразу сняло остроту конфликта.

Открытием этого коридора Запад снова возвращает на арену противостояние Ирана с Азербайджаном и Турцией, так как для Тегерана смерти подобен фактический переход Южной Армении под контроль Анкары и Баку. Более того, открытием еще и границы с Турцией – армянское правительство делает бессмысленным и нахождение российских пограничников, а также военной базы в Гюмри.

Недавно было принято соглашение о снятии российских пограничников с ирано-армянских рубежей, еще ранее сняли пограничные посты с ряда территорий в Тавушской области Армении, отошедших по делимитации к Азербайджану, а теперь, следом будет поставлен вопрос и о свёртывании пограничной охраны ФСБ – и с турецкой границы. Всё для того, чтобы потом и ликвидировать военно-политическое присутствие России.

Единственное, что сдерживает пока Ереван от окончательного шага – это страх перед Баку и российские военные еще пока нужны Пашиняну как один из аргументов на переговорах по заключению мирного соглашения. Но как только он будет подписан на условиях выгодных Западу, армянская верхушка поспешит потребовать вывода российского контингента.

Некоторые политологи считают, что Азербайджан пытается ускорить подписание мирного договора, оказывая сейчас постоянное давление на Армению, так как в Баку якобы опасаются быстрого поражения «незалежной» и тогда Москва вновь всерьёз займётся регионом. Так, например, думает российский политолог Роберт Устян.

«Риторика азербайджанского руководства приобретает все более жесткий характер: это и заявления Ильхама Алиева, и недавние угрозы министра обороны этой страны Гасанова. Я связываю это с тем, что Баку хочет как можно скорее подписать мирный договор на своих условиях. Азербайджан понимает, что время, как это ни парадоксально, играет не на его стороне. И последнее обстоятельство связано с Украиной, в первую очередь», – отметил Устян.

В этом, безусловно, есть свой резон, так как Баку осуществляет вместе с Анкарой экспансию, чтобы утвердить свою гегемонию на Южном Кавказе, но сдаётся мне, что главным инициатором нынешнего процесса выступают именно англосаксы, так как ранее они сдерживали Никола Пашиняна от такого шага, затягивая подписание мирного соглашения и открытие коммуникаций.

При этом параллельно Запад угрозу эскалации не снимал, так как Париж продолжает по-прежнему накачивать Ереван вооружением в противовес Баку. При этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян во время встречи с представителями Военного комитета НАТО, которая прошла 30 сентября в Брюсселе, заявил о том, что Ереван готов стать «новым южным флангом НАТО». Пентагон, кстати, уже назначил своего постпреда в Минобороны Армении.

И главная задача в этой возне – это изолировать Иран с севера, создав для него новый фронт, а также окончательно выбить российское военно-политическое присутствие из Армении. Ради этой цели Вашингтону не жалко заставить Пашиняна запустить Зангезурский коридор, открыть границу с Турцией и броситься в объятья османскому султану.

Все предвестники этому уже есть, так как на сегодняшнем совещании министров иностранных дел 3+3 в Стамбуле глава внешнеполитического ведомства Армении Аарарт Мирзоян встретится отдельно со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, а также с Реджепом Эрдоганом. Недавно Гнел Саносян, министр территориального управления и инфраструктур Республики Армения побывал в Анкаре, где провёл переговоры с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу для согласования плана разблокировки всех коммуникаций.

Гнел Саносян с Абдулкадиром Уралоглу

Президент Армении Ваагн Хачатрян буквально на днях встречался в Ашхабаде со спикером парламента Турции, а затем побывал в Астане, где также общался с Касым-Жомартом Токаевым, который также выполняет посреднические функции между Ереваном и Баку с Анкарой, помогая побыстрее Армении встроиться в новый «тюркский мир».

Ваагн Хачатрян с Касым-Жомартом Токаевым

Осталось дело за малым – согласовать окончательные условия капитуляции и сдачи спорных территорий в рамках делимитации, внести поправки в Конституцию Армении, на чём настаивает Баку, – об отказе претензий на Нагорный Карабах… и дело в шляпе. Похоже, нынешняя встреча министров иностранных дел 3+3 должна ускорить этот процесс.

Вопрос только остаётся открытым – насколько такой «мир» в итоге будет выгоден России и не приведёт ли это к новому витку противостояния, так как НАТО практически выйдет к Каспию и получит не только возможность перерезать маршрут Север–Юг через Азербайджан, но и путь для продвижения в Центральной Азии.