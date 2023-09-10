Пашинян подвёл Армению к национальной катастрофе и забегал в страхе

События внутри Армении и вокруг неё стремительно развиваются, а последняя неделя была связана с огромным антироссийским информационным валом и арестом оппозиционного деятеля, а вместе с ним журналиста издания Sputnik, что вызвало серьезный кризис в отношениях между Ереваном и Москвой.

Надо сказать, что данный кризис был искусственно спровоцирован именно нынешней либеральной правящей верхушкой во главе с Николом Пашиняном, чтобы продемонстрировать Западу свою решимость окончательно порвать с Россией и вытеснить из республики и Закавказья её военно-политическое присутствие.

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Помимо заявлений армянского премьера итальянской прессе об «ошибочности ориентации на Россию», о чём мы писали в предыдущих материалах, и отзыва спецпредставителя РА из ОДКБ, Ереван перешёл уже к практике прямых репрессий в отношении оппозиционных политиков и российских журналистов.

Так, сотрудниками Следственного комитета Армении 6 и 7 сентября в Горисе были задержаны семь человек, среди которых оказался пророссийский блогер и известный общественный деятель Мика Бадалян, а также корреспондент армянского издания Sputnik Ашот Геворкян. В итоге в их отношении было возбуждено уголовное дело по статье 335 УК Армении «Незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов».

Мика Бадалян

Как позже рассказал СМИ Ашот Геворкян, их просто положили на землю люди в масках из числа сотрудников СНБ в ходе поездки в область. Во время остановки в Горисе один из знакомых попросил ключи от его автомобиля, а после возвращения для продолжения поездки – все были арестованы, так как якобы в багажнике нашили автоматическое оружие и гранаты.

Ашот Геворкян

При этом Мика Бадалян буквально за день до ареста предупреждал о возможной зачистке политического поля и установления неприкрытой прозападной диктатуры после нового витка эскалации на армяно-азербайджанской границе и проигрыша Еревана. И, похоже, что за пророссийских деятелей принялись еще раньше, чтобы максимально запугать внутри страны общественных активистов.

Интересно, что данные аресты произошли как раз за день до проведения Российско-армянского медиафорума, видимо, с целью его срыва, так как под удар попал обозреватель редакции издания Sputnik. Поэтому в своём обращении к участникам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала:

«Не поддавайтесь на провокации. Наша общая история и наше общее будущее всё это вытерпит».

Не исключено, что данные превентивные аресты были связаны с тем, чтобы не допустить каких-либо акций протеста по поводу проводимых совместных армяно-американских военных учений Eagle Partner 2023 на территории республики, которые как раз должны пройти с 11 по 20 сентября. Ведь, очевидно, что не все армяне поддерживают такой геополитический разворот руководства страны в сторону Запада, а данное грубо сфабрикованное дело как раз должно было остудить всех недовольных.

Фото армянских и американских военных

И в целом, конечно, это продолжение, начатой вновь массированной антироссийской и русофобской кампании внутри страны, с целью продемонстрировать наличие некого «заговора» со стороны Москвы, направленного на свержение нынешнего правительства. В этом же ключе надо рассматривать и вбрасываемые западными НПО и СМИ слухи о якобы переброске в республику боевиков ЧВК «Вагнера».

В итоге впервые в истории армяно-российских дипломатических отношений в пятницу 8 августа в МИД РФ был вызван посол РА Вагаршак Арутюнян, которому была передана нота протеста из-за «серии недружественных шагов» руководства республики. Таковыми в российском внешнеполитическом ведомстве посчитали запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездку в Киев супруги Премьер-министра A.В.Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму и проведение на армянской территории военных учений с участием США.

В ноте протеста также было «указано на неприемлемость оскорбительных высказываний Председателя Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора Департамента информации и печати М.В.Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом. Отдельно доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера М. Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» А.Геворкяна».

То есть с самого начала и оперативно была продемонстрирована четкая позиция – как по поводу антироссийских действий Еревана, так и по поводу провокации с арестом журналиста и общественного деятеля. Собственно, это и привело к тому, что уже 8 сентября вечером Мика Бадалян и Ашот Геворкян были освобождены.

Это воочию показывает, что Ереван еще прислушивается и реагирует на жесткие заявления Москвы и только такая бескомпромиссная линия даёт нужный эффект и способна как-то отрезвить правящую либеральную верхушку, сильно заигравшуюся с американцами и европейцами.

И что самое смешное, попытки сейчас активно встать на сторону Украины, как и проведение совместных учений с янки, так и не дали желаемого результата для Никола Пашиняна. Ведь поездка супруги премьера Анны Акопян 7 сентября в «незалежную» привела к обратному эффекту. Возложение мягких игрушек в Буче якобы в память погибшим детям и раздача гуманитарной помощи вызвало лишь усмешки в Киеве, а затем и явно «неблагодарную» реакцию.

Жена Пашиняна в Буче

Так, на ресурсе МИД Украины появилась интересная запись, где сказано следующее:

«Украина не признает так называемых «президентских выборов», которые состоялись 9 сентября на территории Нагорного Карабаха (Азербайджанская Республика)» и поддерживает «территориальную целостность Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах».

То есть – нет никаких сомнений, что и начало новой карабахской войны со стороны Баку будет поддержано не только Киевом, но и его западными хозяевами. Тем более, что и в Брюсселе также не признали конституционные и правовые рамки, в которых проводились выборы президента Арцаха. Более того, в заявлении ЕС «карабахским армянам нужно консолидироваться вокруг «фактического руководства», которое способно и хочет участвовать в диалоге с Баку».

Получается, что даже лояльная к Еревану фигура Самвела Шахраманяна, настроенного на компромиссы и переговоры и ставшего новым главой НКР после голосования в местном парламенте, уже не устраивает Запад, который поставил на окончательное решение карабахского вопроса в пользу Азербайджана. А это только еще раз продемонстрировало всем полный провал армянской дипломатии и попыток через капитуляцию выторговать для себя какие-либо преференции и «сохранить лицо».

Самвел Шахраманян – президент НКР

Как видим, стремление Никола Пашиняна перещеголять Ильхама Алиева в деле поддержки «незалежной» ни к чему не привели, а опереточные учения с американцами явно не дадут никаких гарантий от вторжения азербайджанских войск. Именно в связи с этим вся правящая верхушка оказалась в ситуации цугцванга, когда вырваться из сетей, в которых она сама окончательно запутала, нет уже никакой возможности.

В Ереване стали лихорадочно искать поддержки в отдельных странах ЕС, понимая, что вооружённый конфликт практически неизбежен, а Запад спасать нынешнее правительство вовсе не намерен. Никол Пашинян только 9 сентября умудрился переговорить сразу с Макроном и Шольцем. Причём, обоим он заявил о готовности проведения срочных переговоров с Ильхамом Алиевым по снятию напряженности на границе двух республик, а также вокруг Арцаха.

Тем временем, в социальных сетях появилось множество роликов и фотографий перемещения значительных сил азербайджанской армии к линии разграничения, а несколько дней ранее из Турции транспортной авиацией были доставлены в Баку новое оборудование и вооружение, необходимое для проведения новой военной операции.

От безысходности Никол Пашинян после безуспешных бесед с европейцами в эту же субботу сначала кинулся звонить Энтони Блинкену в Вашингтон, а затем и президенту Ирана Эбрахиму Раиси в Тегеран. В итоге в данной ситуации отозвались лишь иранцы, усмотрев в стремлении Азербайджана военными методами захватить южную Армению и территорию НКР и, таким образом, пересечь «красные линии». В итоге к армянской и азербайджанской границе стали оперативно перебрасываться значительные военные силы уже исламской республики.

При этом, Тегеран показал Еревану деструктивность попыток переориентации на Запад и несерьезность желаний опереться на США как на некого «гаранта» территориальной целостности Армении. Так, заместитель президента Ирана Мохаммад Джамшиди раскрыл национальному информагентству Miranpress некоторые подробности телефонных переговоров между главами двух стран.

«Раиси, затрагивая ситуацию на Кавказе, заявил Пашиняну, что «любые изменения в регионе и границах региона являются красными линиями для Исламской Республики Иран». По его словам, иранский лидер подчеркнул, что общение вне формата «3+3», сотрудничество с иностранцами, проведение с ними военных учений (с США) и совершение подозрительных поездок только усложняют ситуацию», – говорится в сообщении Miranpress.

То есть Николу Пашиняну снова дали понять, что его политика ведёт к национальной катастрофе армянского народа, чреватой полной потерей самой государственности. Ведь Тегеран сейчас защищает не столько Ереван, сколько, в первую очередь, самого себя.

Примечательно, но глава правительства РА так и не посчитал нужным позвонить Владимиру Путину, что говорит о его нежелании признаваться в своей гнилой роли в этой истории с отказом от ОДКБ и в стремлении выдавить российские войска из НКР и Гюмри. В итоге Армения рискует сейчас потерять не только Арцах, но и Сюник вместе со всей южной частью страны.