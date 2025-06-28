Пашинян полностью повторяет эволюцию Зеленского

Известный общественный и политический деятель Армении Айк Бабуханян, глава партии «Союз Конституционное право» и координатор движения «Сильная Армения с Россией – за Новый Союз» прокомментировал для «ПолитНавигатора» массовые аресты оппозиционеров и церковных деятелей.

– Силовыми органами задержаны уже десятки активистов оппозиции и известные деятели церкви, а также предприниматели. С чем это связано?

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– Пашинян выполняет задачу, которую перед ним поставили глобалисты, Анкара и Баку с целью уничтожения армянской государственности и с целью передачи Армении под протекторат Турции и стоящим за ним Западом.

Почему это нужно сделать глобалистам? Потому что из Армении пытаются выбить весь «русский мир». Надо понимать, что Армения была частью Российской империи, а потом Советского Союза, да и после развала СССР она являлась одним из основных союзников России. В связи с этим по замыслам Запада Россию надо отсюда вытеснить.

Задачей Турции является построение своего «Турана» – это идея неоосманизма, которая включает в себя и пантюркизм, и панисламизм. И она эту идею на практике пытается выстроить на данном историческом этапе, а Армения в этом очень серьёзное препятствие.

Вот почему Пашинян сейчас выполняет это задание и одновременно имеет задачу сохранить власть, потому что он знает, что как только он её лишится, то станет вопрос о его ответственности за нарушение Конституции. А основной закон у нас нарушен практически полностью.

– Почему удар нанесён по иерархам церкви?

– Борьба с Армянской Апостольской церковью – это продолжение данной линии по уничтожению армянской идентичности, потому что церковь одна из оплотов армянской государственности. И именно поэтому она является одной из целей по уничтожению для Пашиняна. Конечно тут невозможно не заметить аналогий с Украиной и с Зеленским. Ведь Пашинян работает по тем же лекалам, выданным из одного и того же Центра. Ликвидация церкви входит в общий план по геополитической переориентации Армении. В связи с этим Пашинян повторяет один в один то, что делает Зеленским с УПЦ.

– Как вы оцениваете заявления Пашиняна о окончательном решении проблемы с Зангезурским коридором?

– Передача Зангезурского коридора подтверждает то о чём я говорил – это распространение «Турана», это беспрепятственное проникновение Турции в Центральную Азию в виде идеологии и военных грузов. Такая артерия становится трамплином для продвижения НАТО и турецкой военщины не только в ЦА, но и в тюркоязычные регионы самой России.

Очевидно, что после передачи коридора российские субъекты также будут подвергнуты идеологической и политической, а затем возможно и военной экспансии. К этому надо добавить террористическую экспансию, которую Турция может организовать и уже организовывала в Сирии и в Нагорном Карабахе. У Анкары большой опыт создания экстремистских организаций, в том числе и в Чечне в 90-е годы.

Поэтому Пашинян и сказал, что он не против распространения «Турана», то есть агрессивной пантюркистской идеологии, которую проповедует Эрдоган. Всё это чревато опасностью не только для самой Армении, но и для России и Китая.

Это можно видеть на примере того, что готовилось против Ирана долгое время. Так, после оккупации Арцаха оттуда затем полетели БПЛА в Иран. Потом убрали российских пограничников из аэропорта Звартноц и армяно-иранской границы. И это не просто желание организовать свою погранслужбу, а, чтобы не было чужих глаз.

– Каковы ваши прогнозы развития дальнейших событий?