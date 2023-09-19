Пашинян потеряет территории, как Зеленский – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
19.09.2023 17:57
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина


Никол Пашинян, как и украинские «соросята», ведёт свою страну к потере территорий – ставленники Запада на Украине спровоцировали потерю юго-восточных областей, их армянский «коллега» предательски сдаёт Карабах.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Василий Вакаров, член движения «Другая Украина».

Никол Пашинян, как и украинские «соросята», ведёт свою страну к потере территорий – ставленники...

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«Армения при Пашиняне отказалась от Карабаха и признала его частью Азербайджана, правда, только на словах. В последнее время Пашинян стал обвинять Россию и «переметнулся на сторону НАТО». Азербайджан воспользовался ситуацией и начал свою военную операцию, однако, большой войны не будет.

Параллели с Украиной, безусловно, есть: если ты отказываешься от своего суверенитета, рано или поздно тебя будут использовать другие игроки, и это может привести к потере своей государственности.

Пашиняна поддерживают Франция и США, а местные «соросята» раскачивают внутреннюю ситуацию, призывают «идти к посольству России», – обратил внимание Вакаров.

Впрочем, он скептически оценил возможность свержения антинародного режима в Армении, играющего роль марионетки Запада.

«Пока выглядит так, что Пашинян останется», – считает Вакаров.

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