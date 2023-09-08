Пашинян превращает Армению из равноправного союзника России в западный придаток – Коц

Анатолий Лапин.  
08.09.2023 12:35
  (Мск) , Москва
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Армения, Дзен, Политика, Россия


Армения стремительно ухудшает отношения с Россией. Это обернется для нее потерей статуса равноправного союзника и превращением в очередную колонию США.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская Правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армения стремительно ухудшает отношения с Россией. Это обернется для нее потерей статуса равноправного союзника...

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По мнению Коца, премьер Армении Никол Пашинян поступает не как умный и дальновидный политик, пытаясь провести антироссийскую политику.

«В последние недели наши отношения стремительно деградируют, благодаря усилиям Никола Пашиняна, который заявляет, что ошибкой было – выбрать курс на обеспечение безопасности только с помощью России, позвал на учения Соединенные Штаты Америки в страну, отказал учениям ОДКБ и вообще всем своим видом показывает, что из ОДКБ он хочет уходить, потому что, дескать, Россия недостаточно хорошо защищает Карабах. И тут же в НАТО позвали.

Примеров таких полно – я думаю, что политик дальновидный и умный понимает, что происходит и для чего, когда страну отрывают от России. А сейчас идет именно этот процесс с Арменией, что потом с этим государством случается, во что оно превращается – из равноправного союзника в чью-то колонию, чей-то придаток. С Арменией будет то же самое, если она выберет западный курс», – заявил Коц.

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