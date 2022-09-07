Пашинян прокомментировал СВО и попросил не считать его прозападным

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Спецоперация России на Украине может быть использована для обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пашиняна, в мире есть силы, которые думают, что из-за Украины России будет не до ситуации в Карабахе. Армянский премьер также отказался называть себя прозападным, подчеркнув, что отношения с Россией являются союзническими и стратегическими.

«Главное опасение в смысле безопасности в нашем регионе, и это беспокоит нас, что есть силы, которые думают, что Россия, которая является ключевым фактором для безопасности в нашем регионе, по крайней мере, восприятие в Республике Армения. Этот фактор подтверждается теми отношениями и соглашениями, которые действуют между Российской Федерацией и Арменией, – проблема в том, что есть силы, которые думают, что Россия слишком занята украинской тематикой и это можно использовать как удобную ситуацию для дестабилизации», – сказал армянский премьер.

«Может показаться забавной ситуация, что есть силы, которые много энергии тратят на то, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападным правительством, а на Западе представить Армению как сильно пророссийскую страну с пророссийским правительством. Это плацдарм для дестабилизации ситуации в нашем регионе. Я очень рад, что мы по этим вопросам находимся в диалоге с нашими партнерами, пытаясь прояснить наши позиции вопросам международной повестки и, конечно же, наши отношения с Россией как были, так и остаются стратегическими и союзническими», – заявил Пашинян.