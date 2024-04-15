Пашинян пытается создать антироссийский фронт внутри ЕАЭС

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Армянский премьер Никол Пашинян спешит на поклон в Москву после неудавшегося вояжа в Брюссель, который принёс армянской либеральной верхушке сплошные разочарования. Теперь премьер и его соратники намерены постараться как-то успокоить Кремль и выторговать для себя новые преференции. Но это лишь очередная попытка обмануть руководство России при насквозь гнилой игре Еревана.

На эту тему в своей новой публикации рассуждает международный обозреватель «ПолиНавигатора» Айнур Курманов.

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На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал скорый визит премьера и президента Армении в Москву, согласованный во многом по инициативе армянской стороны.

Главными причинами желания провести срочные переговоры с Москвой, стало то, что прошедший 5 апреля саммит с представителями Европейского союза и США не оправдал ожиданий Еревана. Ну и тот факт, что азербайджанская армия не намерена останавливаться на достигнутом, несмотря на отдельные предостережения со стороны Франции.

И вооруженные силы Азербайджана это демонстрирует каждый день на линии соприкосновения, осуществляя периодические каждодневные обстрелы приграничья.

О панических настроениях в Ереване свидетельствуют экстренное совещание Совета безопасности Армении в закрытом режиме, заявление спикера парламента Алена Симоняна, сделанное 10 апреля по итогам такого же закрытого заседания депутатов, о том, что процесс делимитации границ зашёл в тупик, а мирное соглашение вообще не будет подписано.

«Может, в какой-то момент мы вообще откажемся каким-либо образом что-то подписывать, если не придем к согласию», – подчеркнул Симонян.

Подтвердил это и вице-премьер Мгер Григорян, отметив, что «окончательного решения нет», имея ввиду, что никакого консенсуса по теме передачи четырёх сёл Тавушской области Азербайджану достигнуто не было.

Фактически объявленный ранее процесс делимитации и демаркации оказался на грани срыва, как и переговоры о заключении мирного договора с Баку благодаря Брюсселю и Вашингтону. Интересно, что совершенно по-другому после саммита запел о роли Запада и премьер-министр Армении, который вдруг призвал не рассчитывать на его военную или какую-либо иную помощь.

«Встреча в Брюсселе не была посвящена приезду ЕС и США для решения наших проблем. У нас искусственно или нет создаются ожидания, что какие-то союзники или родственники придут и решат наши проблемы. Нужно зафиксировать и закрепить то, что все наши проблемы должны мы решить», — заявил Пашинян местной прессе.

По сути, в результате фактически выдвинутого еще 9 марта ультиматума со стороны Баку нынешняя армянская либеральная верхушка оказалась между молотом и наковальней. Если соратники премьера по правящей партии «Гражданский договор» отдадут требуемые четыре селения на исконной территории страны Азербайджану, то это может вызвать массовые беспорядки, а если не отдадут, то это чревато возобновлением вооруженного противостояния.

То есть в Ереване сейчас настоящая истерика, так как дело запахло керосином ведь Пашинян не получил на саммите в Брюсселе вообще никаких гарантий безопасности со стороны Запада, в том числе реальных поставок вооружений и желанных финансовых вливаний. Более того, Энтони Блинкен перед встречей с Пашиняном в Бельгии поспешил заверить в телефонном разговоре Ильхама Алиева в том, что речь на саммите пойдёт только об экономическом взаимодействии с Арменией и само мероприятие не будет направлено против Баку.

При этом Армения оказалась в шаге от выхода из ОДКБ и рассорилась с российским руководством, что делает возможность нового наступления азербайджанской армии более чем возможным. Тем более что в Баку не переставали заявлять о необходимости возрождения «Западного Азербайджана» и получения в свои руки Сюника для пробития сухопутного коридора в Нахичевань и далее в Турцию.

Не оставляет никаких иллюзий и позиция самой Турции, так как бывший глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу открыто заявил:

«Если Запад разжигает войну, вновь усиливая Армению, то Турция будет на стороне Азербайджана».

При этом он подчеркнул, что если ЕС и США дадут какое-то вооружение Армении, то Турция даст Азербайджану втрое больше.

Практически сейчас после брюссельского саммита Ереван оказался в состоянии, в каком пребывал после пашиняновской сделки 6 октября 2022 года в Праге Нагорный Карабах, который тогда лишился поддержки и всяких гарантий. И сейчас Армения практически осталась один на один с хищниками, готовыми её разорвать, и рискует повторить уже на себе трагический опыт.

При этом, несмотря на желание заручиться поддержкой со стороны Москвы, Никол Пашинян продолжает прежнюю антироссийскую политику, пытаясь дискредитировать ОДКБ в глазах армян, снова перекладывая ответственность за нынешнее незавидное положение республики на Россию.

Так, во время своего последнего брифинга он открыто заявил, что, разрешенеим присутствия на территории Армении миротворческого контингента ОДКБ, в стране было бы создано фактически марионеточное правительство. Поэтому якобы в Ереване отказались после сентябрьских боёв прошлого года от такого варианта.

«Наблюдатели ОДКБ присутствовали бы в Армении в качестве миротворца, а не союзника. Таким образом, Армения исключалась из своей системы гарантий безопасности в рамках организации», – заявил Никол Пашинян.

Попутно он еще обвинил и руководителей Арцаха в попытках организации переворота в стране.

В реальности же, порывая связи с ОДКБ Ереван не только становился жертвой, но еще и провоцировал дестабилизацию всего Южного Кавказа, в чём как раз и были заинтересованы на Западе. Об этом напрямую говорит руководитель Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян.

«Но вот после визита в Армению директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнса в июле 2022 года все изменилось. Случилось сентябрьское нападение Азербайджана на Армению, после чего начались претензии властей Армении к ОДКБ. Власти Армении требовали от ОДКБ признать Азербайджан агрессором, т.е. требовали от ОДКБ не быть посредником и миротворцем в армяно-азербайджанском конфликте и дать России возможность искать взаимовыгодные решения, а пойти против Азербайджана и поставить под угрозу региональную стабильность. Уговорив власти Армении пойти против ОДКБ, Запад фактически пытается превратить Армению в инструмент для подрыва стабильности всего региона», – подчеркнул политик.

Более того, Пашинян в преддверии визита в Москву пытается найти себе союзников ещё и внутри ЕАЭС на базе якобы неприятия политизации уже этого интеграционного объединения. И в качестве такого «нового друга» Еревана выступает Астана, несмотря на то, что казахстанское руководство поспешило первым поздравить Баку с победой в 44-дневной второй карабахской войне.

В понедельник, 15 апреля, в Армению с визитом как раз прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, являющийся одним из инициаторов Организации тюркских государств и заинтересованный в присоединении этой республики в общий логистический проект Транскаспийского маршрута. И Пашинян не скрывает, что их сблизила общая позиция неприятия политических интеграционных инициатив Москвы.

«ЕАЭС – экономическое объединение без какой-либо политической и тем более геополитической повестки. Армянская и казахстанская стороны во многом разделяют данный подход и развивают взаимодействие именно в этом ключе, стремясь пресекать всяческие попытки политизации ЕАЭС. Базовые свободы торговли не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, поскольку это приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения», – считает Пашинян.

Хотя на самом деле этот альянс означает как раз подрыв свободы торговли, так как и Ереван, и Астана присоединились к западным антироссийским санкциям, закрыли платёжную систему «Мир» и готовы задерживать грузы двойного назначения, идущие по их территории.

То есть фактически мы являемся свидетелями создания антироссийской фронды уже внутри ЕАЭС, который в результате такого общего фронта Армении и Казахстана в итоге будет парализован, а в последующем и разрушен. Ведь он ранее создавался как объединение именно для свободной торговли, перемещения товаров и капиталов.

Поэтому визит Пашиняна в Москву не стоит переоценивать и считать, что после этого позиция Еревана резко изменится, так как судя по визиту Токаева, армянская сторона пытается, наоборот, заручиться поддержкой внутри ЕАЭС и намерена уже требовать от российского руководства новых преференций, уступок, военного зонтика и хочет максимально ослабить интеграционные процессы на постсоветском пространстве под эгидой Кремля.

В этом и заключается «хитрый» план Пашиняна и нынешней либеральной верхушки, которые, не получив нужной поддержки и гарантий со стороны ЕС и США, хотят оставаться на содержании России, но при этом ограничивать её и дальше разрушать ОДКБ и ЕАЭС. Нужны ли в этом случае такие «союзнички»?