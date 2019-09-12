Пашинян с протянутой рукой решил поиграть в многовекторность

12.09.2019, Москва, Александр Ростовцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается посетить США. Ориентировочно – 22 сентября. Об этом сообщают республиканские СМИ.

Официальные представители Вашингтона в лице помощника главы Госдепа по вопросам Европы Джорджа Кента также подтверждают, что ждут у себя ереванского гостя. Дескать, «милости просим в цитадель демократии политического деятеля с улицы с большим потенциалом, открывшим новые возможности для Армении». США, в свою очередь, желают подогреть новое руководство в Ереване и даже собираются добавить деньжат, чтобы в недалёком будущем увидеть, по их словам, «процветающую успешную Армению».

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Оппозиция и азербайджанские «доброжелатели» ехидничают в адрес Воваевича: «Поедет денег клянчить, всю жизнь с протянутой рукой». И, в общем-то, злые языки недалеки от истины. Вашингтонские деляги любят подсовывать под нос некоторым доверчивым политическим деятелям, уверенным, что заграница им поможет и можно за один скачок перепрыгнуть из постсоветского бардака в сияющий постиндустриальный рай, кусочки «бесплатного» сыра в мышеловках, за которые позже приходится довольно дорого расплачиваться всему обществу.

Пока что майданный режим Пашиняна находится в стадии прикормки. Американские источники утверждают, что Гегемон уже вложил в Армению что-то около $2 млрд. в образовательные программыы, «зелёную энергетику» и разминирование мест боевых действий. Теперь Вашингтон желает финансировать «проведение демократических реформ».

При этом в США признают, у них с Арменией сложился «дефицит прогресса в двухсторонних отношениях» из-за отсутствия контактов на высшем уровне.

И в самом деле, у Пашиняна с Америкой никак не складываются личные отношения. То в Ереван приезжает эмиссар Трампа, чтобы обкашлять встречу на высшем уровне, но всё срывается из-за «плотного графика и других обстоятельств». То Пашинян угрожает прибыть в Нью-Йорк и плодотворно пообщаться с представителями влиятельной армянской диаспоры, но и в эти планы в(к/с)ралась какая-то досадная помеха.

Тем не менее Пашинян жаждет официального визита в США и общения с Трампом на лужайке Белого дома, чтобы ковать железо, пока оно горячо: несмотря на помехи и нескладухи, в Белом доме всё ещё интересуются майданным режимом, установленным в Армении почти полтора года назад, и даже готовы на его умеренное финансирование.

Кроме того, внешняя политика Пашиняна пока что имеет досадный дисбаланс с большим перевесом в сторону России и ЕвразЭС, несмотря на все ранее выкрикнутые с баррикад и трибун заявления, будто главный вектор движения новой Армении будет западным: углубление партнёрских программ с ЕС и НАТО, евроинтеграция, а там видно будет.

Одна из главных надежд Пашиняна – убедить поддержать его «реформы» долларом и делом многочисленную и очень влиятельную армянскую диаспору в США, численно превосходящую население Республики Армения. Ради такого дела Воваевич планирует произнести пламенную речь в лос-анджелесском Гранд-Парке, прямо у мэрии города. Майдан-премьер надеется, что выслушать его соберутся не менее 30 тысяч представителей армянской диаспоры штата Калифорния.

Злые языки утверждают, что в прошлом году встреча Пашиняна с Трампом и соотечественниками сорвалась потому, что Воваевич тупо никому не интересен. А теперь, дескать, ему приспичило ехать за политическим благословением и чемоданом денег в качестве поощрительного бонуса.

Есть мнение, что почти полтора года в Белом доме держали Пашиняна на расстоянии, чтобы приглядеться к буйному пацану повнимательнее. В последнее время американские системные кукловоды сильно охладели к майданным режимам, перепоганив всё, что только можно, на Украине.

Теперь же Пашиняна приглашают, чтобы познакомиться поближе. К тому же, майданный деятель, вопреки предвыборным обещаниям, слишком глубоко погрузился в российские интеграционные проекты. Пришло время продуть его буйную голову «ветром свободы и перемен».

С другой стороны, у Пашиняна пока что хватает понимания не связывать себя по рукам и ногам красивыми заманухами с американскими проектами «зелёной энергетики», ибо все эти модные штучки ярко выглядят только на бумаге, а на деле сплошь и рядом оказываются паллиативными, либо как скромное дополнение к традиционной энергетике в тех местах, где строить большие электростанции невыгодно.

Армения уже ведёт переговоры с российским концерном Росатом насчёт строительства и запуска новой АЭС, поскольку запланировано закрытие практически исчерпавшей ресурс Мецаморской АЭС, построенной в 1980 году.

Напомним, что на действующей Армянской АЭС работает только второй энергоблок (первый был остановлен ещё в 1989 году), вырабатывающий почти половину электроэнергии в общем энергетическом балансе страны. Энергоблоки укомплектованы советскими реакторами ВВР-440 первого поколения и нуждаются в глубокой модернизации. Россия уже выделила все необходимые средства (порядка $300 млн госкредита сроком на 15 лет), но модернизация всего лишь продлит ресурс эксплуатируемых реакторов и другой матчасти лет на десять, в течение которых в Армении должна войти в строй полностью новая АЭС.

В общем, поездка в США Никола Пашиняна, быть может, и будет проходить с протянутой рукой, но отчего же не взять деньжат, коль принимающая сторона предлагает? Похоже, что Воваевичу приспичило немного поиграть в многовекторность, но не в стиле Кучмы, а в духе белорусского Батьки, любящего время от времени поёрзать на двух стульях, но неизменно возвращающего натёртое гузно на российский, как основной, надёжный и безопасный.

Наблюдатели отмечают, что повестка визита армянского премьера в США остаётся нечёткой, и либо до сих пор находится в разработке, либо для неё нет подходящих тем. Многие полагают, что для американского руководства во главе с Трампом Грузия и Армения не представляют большого интереса, поскольку изменить геополитический баланс в свою пользу в этом регионе сложно и затратно, и вообще, есть дела поважнее. Но и уходить оттуда совсем – тоже не вариант. Поэтому встреча глав государств, если она состоится, будет иметь скорее формальный характер.

В США прекрасно понимают, что Армению, имеющую массу проблем с тлеющим конфликтом в Нагорном Карабахе, зависимость от России в вопросах современного оружия, энергетики и поставок природного газа, будет чрезвычайно сложно выбить из российской орбиты. Раскол по грузинскому или украинскому сценарию в Армении невозможен. По-видимому, к той же мысли пришёл и Пашинян, более не помышляющий о выходе республики из ЕвразЭС и ОДКБ.

Пока будет сохраняться сложившийся статус Армении, США, да и сам Пашинян, не будут делать слишком резких телодвижений. Майдан-пацан обречён разрываться и носиться между двумя центрами силы. Но Москва ближе. Будем надеяться, что Воваевич это понимает не наломает дров ради понтов.