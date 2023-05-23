Пашинян сдает Карабах и осуществляет указание Вашингтона по выдавливанию России из Закавказья

Вот и завершилась политическая эпопея по сдаче армянским премьером Николом Пашиняном Карабаха, о чём мы постоянно говорили и предупреждали в своих публикациях.

На своей пресс-конференции в понедельник армянский премьер признал, что Арцах является составной частью Азербайджана.

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Во время брифинга он подтвердил территориальную целостность Азербайджана вместе с Арцахом, сказав следующее:

«Территория в 86,6 тысяч квадратных километров включает также Нагорный Карабах. Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку».

Что это означает на деле? А то, что Ереван абстрагируется от проблем Нагорно-Карабахской республики и этнического армянского населения, отдав переговоры о будущем местных жителей якобы на откуп Степанакерту и Баку, которые являются неравновесными субъектами и между которыми не может быть какого-либо диалога априори.

Естественно, что администрация Ильхама Алиева и его правительство и не будут вести никаких обсуждений с карабахской властью, кроме технических вопросов разоружения и сдачи в плен. Фактически этим карабахцы отдаются на милость победителю.

Конечно, чтобы сгладить эффект от сказанного Никол Пашинян заговорил о неких «международных гарантиях» местным армянам Арцаха, имея ввиду «миротворцев» в лице ЕС и США, которые якобы должны выступить с некими заявлениями и просьбами к Баку пощадить жителей. Понятно, что правящая азербайджанская элита плевать хотела на такие «гарантии», являющиеся лишь лицемерным притворством.

И в этом шаге нет ничего нового или неожиданного, так как еще до «бархатной революции» 2018 года одним из программных требований праволиберальной оппозиции во главе с Николом Пашиняном был отказ от Арцаха, который якобы связывал Армению по рукам и ногам и не давал республики пойти по демократическому и «европейскому пути развития».

Это подтверждает и зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин:

«Что касается Нагорного Карабаха, то, снявши голову, как у нас говорят, по волосам не плачут. В данном случае со второго полугодия прошлого года одновременно с разворотом в сторону Запада, для того чтобы сменить вектор, Пашинян и его команда признали в начале приоритет Алма-Атинской Декларации 90-х годов, в соответствии с которой союзные республики признаются в своих границах. Не сделав при этом никаких оговорок по поводу Нагорного Карабаха. Даже тех, которые всё это время, в течение многих десятилетий, были поводом для работы посредников Минской группы».

Поэтому нынешняя правящая проамериканская либеральная верхушка в Ереване сначала способствовала, а затем воспользовалась результатами поражения в войне 2020 года, чтобы осуществить давно задуманную капитуляцию с ликвидацией Карабаха с целью замирения с Азербайджаном, интеграции с Турцией и геополитического разворота в сторону Запада.

Так что это даже не предательство, так как предать могут лишь близкие соратники и единомышленники, а результат целенаправленной политики пришедших к власти сил, стремящихся передать остатки Армении в лоно ЕС, США и НАТО.

Арцах же как камень на дороге мешал данному продвижению и теперь его убирают, чтобы вместе с этим еще и ликвидировать военно-политическое присутствие России в республике и на Южном Кавказе в целом.

При этом ни о каких культурных и автономных правах жителей Арцаха речи не идёт вообще, так как они не предусматривались и во время антироссийского шабаша в Праге в октябре прошлого года, когда Никол Пашинян согласился без каких-либо условий на все требования Ильхама Алиева при участии Эммануэля Макрона, Шарля Мишеля и Реджепа Эрдогана.

Все карабахцы в итоге приносятся в жертву концепции евроинтеграции.

Хотя это явное отступление даже от советского периода, когда у армян Нагорного Карабаха была своя автономная республика пусть даже и в составе Азербайджанской ССР. Теперь этого не будет, как, впрочем, в последующем речь пойдёт о выселении оставшихся армян, не пожелавших ассимилироваться и становиться тюрками.

И такой вариант «мирного соглашения» явно идёт в разрез с российским вариантом, в котором предлагалось статус Арцаха обсудить будущим поколениям после окончательного мирного урегулирования.

Идя в разрез с предложениями Москвы, Ереван теперь ожидает ответных предложений со стороны Баку, который по мнению, Пашиняна должен прислать в течение ближайших нескольких дней свои предложения и в итоге вернуть ряд сёл оккупированных азербайджанской армией в южных районах Армении. Таким разменом, правящая верхушка хочет подсластить для общественного мнения внутри страны потерю Карабаха.

И это такая просьба армянского премьера перед встречей 25 мая с Ильхамом Алиевым в Москве, где может быть уже закреплено то, что обсуждалось в октябре прошлого года в Праге и в начале этого месяца в Вашингтоне. Тем более, что в качестве ответа на разглагольствования и унижения Пашиняна, Алиев заявил вчера, что «подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно».

Ликвидацией Арцаха, Никол Пашинян выторговывает таким образом для себя преференции и одобрение со стороны коллективного Запада и Анкары, создавая из территории страны хаб по перекачке нефти, газа и полезных ископаемых республик Центральной Азии, которые сейчас потоком потекут в Турцию и далее в ЕС через так называемый Зангезурский коридор.

А это означает, что вслед за Арцахом речь пойдёт о передаче и части земель Сюникского района под транспортные узлы и инфраструктуры, которые уже называются в Баку «Западным Азербайджаном». Более того, такой вариант развития событий обязательно приведёт не только к перекрытию транспортных маршрутов Ирана, но и создаст для него уже на севере новый плацдарм для сил НАТО, которые обязательно воспользуются этим как трамплином для агрессии.

Ведь неизбежно за трубопроводами и логистическими маршрутами придут и базы Североатлантического альянса, ведь вместе с отказом от Арцаха армянским заявляется и неизбежный выход республики из ОДКБ. И это было также сказано на пресс-конференции, когда Никол Пашинян подтвердил, что Ереван готов прекратить участие в оборонительном соглашении: «Это возможно, если Армения констатирует, что ОДКБ вышла из Армении».

«В этом случае ничего не дающий статус участника ОДКБ всего лишь будет мешать нам обсуждать повестку безопасности с другими странами. Вы думаете, Армения не получала другие предложения в сфере приобретения вооружения из других стран? Конечно получала, и эти возможности не реализовывались в основном из-за членства Армении в ОДКБ», — громогласно протрубил Пашинян.

А так как открывается граница с Турцией, ликвидируется Арцах, то в ближайшее время Ереван поставит вопрос о закрытии российской военной базы в Гюмри и о сворачивании миротворческого контингента МО РФ в Карабахе, который единственный обеспечивает сейчас безопасность местных жителей. Но вместо них в регион прибудут американские и европейские «миротворцы», что неизбежно спровоцирует новые вооруженные конфликты с тем же Ираном.

Таким образом, вместо мирного урегулирования, отказавшись от российского плана, следует ожидать в регионе новой войны, учитывая, что с таким раскладом категорически не согласится Тегеран, а Баку не остановится только на Карабахе, посчитав всю южную Армению своей.

В этой ситуации жители Арцаха, брошенные на уничтожение, должны взять свою судьбу в свои руки и последовать примеру народов Абхазии и Южной Осетии, связав теперь до конца свою жизнь и будущее с Россией. Только так они могут избежать геноцида и исчезновения. В частности, об этом уже прямо сегодня написал в своём телеграм-канале военный эксперт Алексей Леонков.

«Судьба жителей Нагорного Карабаха (Арцаха) больше не интересует Пашиняна. Единственным гарантом защиты их от геноцида осталась только Россия. Поэтому самым правильным выходом для арцахцев может стать российское гражданство. Россия же, как правоприемница СССР, должна подтвердить автономный статус НКАО (Арцаха) – она имеет на это право», – отметил Леонков.

И это сейчас возможно единственный выход, если, конечно, сам армянский народ в Ереване резко не воспротивится национальной измене правящих верхов, ведущих страну к катастрофе и к статусу западного протектората.